Milan, colpo a sorpresa nella notte: l’attaccante arriva dalla Ligue 1 | I tifosi tornano a sorridere

Il Milan chiude il colpo nella notte e pesca ancora dalla Ligue 1: cambia l’obiettivo per l’attacco all’ultimo minuto.

Il Milan prova a risollevarsi sul mercato dopo le recenti delusioni del campo. Tra eliminazione in Europa League e derby consegnato ancora una volta all’Inter, i rossoneri devono adesso pensare alla prossima stagione dopo aver blindato il secondo posto. Sul finale, come lo scorso anno, sarà ancora Juventus-Milan lo scontro diretto per la Champions League, intanto Ibrahimovic, Moncada e Furlani lavorano per il futuro.

Non solo l’allenatore rappresenta un grosso punto interrogativo in casa Milan, ma anche il reparto offensivo. L’addio di Giroud ha messo in apprensione l’ambiente, sostituirlo infatti non sarà affatto semplice vista la caratura del giocatore. In queste ore sono stati tanti i nomi accostati ai rossoneri, tra sogni e obiettivi più alla portata.

Ecco perché nella notte i rumors di un’accelerata del Milan su tale fronte si sono fatti sempre più insistenti. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il giocatore avrebbe detto “sì” al trasferimento in Serie A.

Milan, prende quota un nome per l’attacco del futuro

Mentre i tifosi rossoneri cercano di raccogliere i cocci di un finale di stagione ancora una volta deludente, quando si entra nel momento clou, il mercato potrebbe risollevare l’umore della piazza. Sì, perché secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport uno degli obiettivi per l’attacco rossonero del futuro si sarebbe espresso in maniera positiva a un trasferimento a Milano.

Stiamo parlando di Jonathan David, che con 17 gol in 29 presenze si è imposto in Ligue 1 con il suo Lilla per il secondo anno consecutivo a grandi livelli. Il classe 2000 sembra pronto per il grande salto in una big, e potrebbe seguire le orme di Leao.

Milan, quanto costa Jonathan David: occhio al contratto

Il Milan balla in questo momento tra Zirkzee, sogno proibito, Sesko, che al momento sembra rappresentare il piano b della società, e Jonathan David. Il canadese è nel mirino anche del Napoli, ma avrebbe dato l’ok per il trasferimento a Milano. Il giovane lo scorso anno aveva piazzato ben 24 reti in stagione, attirando l’attenzione dei top club italiani, e quest’anno è riuscito a ripetersi con numeri altrettanto importanti.

Il suo valore attuale però spaventa il Milan, visto che il Lilla lo valuta 50 milioni, ma il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe fare abbassare le pretese dei francesi. Questo, sempre che non si consumi un’asta fratricida tra Napoli e rossoneri.