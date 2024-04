Lazio, la spaccatura è definitiva: altro addio a giugno e squadra da rifare | Fulmine a ciel sereno per Tudor

La spaccatura sembra ormai definitiva tra il veterano e la società. Lotito ha parlato chiaro: a giugno la decisione.

La Lazio si prepara a una rivoluzione sul mercato per la prossima stagione. In estate i biancocelesti infatti saluteranno diversi veterani e titolari, per fare spazio a nuovi calciatori in grado di raccogliere l’eredità di un gruppo che fino allo scorso anno gravitava nelle zone alte del campionato – secondo posto con Maurizio Sarri -.

Ma l’ambiente in queste settimane è stato smosso da terremoti interni che hanno fatto vacillare prima proprio l’ex Napoli, poi una serie di senatori dello spogliatoio. Tra Felipe Anderson, ormai ufficiale il suo approdo a fine anno al Palmeiras, la grana Luis Alberto che ha dichiarato di voler rescindere il proprio contratto a giugno.

Un punto interrogativo rimane anche in attacco, dove altri giocatori di esperienza non stanno trovando ne spazio ne prestazioni convincenti. Su queste tematiche è intervenuto Lotito, che ha chiarito la situazione e rimandato i discorsi a giugno. Nella Capitale però sono convinti: il numero uno ha già preso la sua decisione.

Lazio, altro addio doloroso a fine stagione

La Lazio spera ancora di potere arrivare in Champions League, del resto il quinto posto della Roma dista solamente due punti. Accedere nuovamente alla fase a gironi del nuovo formato potrebbe garantire alla Lazio nuovi fondi sul mercato, da reinvestire soprattutto in attacco. Sì, perché con Felipe Anderson e Luis Alberto potrebbe partire anche Ciro Immobile.

Il capitano e leader offensivo della squadra per otto anni sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura, e con il contratto in scadenza le voci su un suo addio si sono fatte sempre più importanti. Lo stesso Lotito di recente ha confermato: “Il futuro di Immobile si deciderà a giugno“. Al momento nessuna trattativa dunque per il rinnovo, e la Lazio pensa già al sostituto.

Lazio, ipotesi scambio Immobile-Simeone

Come trapelato in queste settimane, la Lazio vorrebbe cambiare leader tecnico in attacco e salutare Immobile dopo anni di vittorie e gol. Il capitano potrebbe approdare proprio al Napoli, in uno scambio con Simeone che farebbe riabbracciare il cholito all’attuale allenatore della Lazio.

Tudor sarebbe il primo sponsor di questa operazione, che andrebbe a colmare il buco in attacco e darebbe la possibilità all’argentino di trovare finalmente un posto da titolare in una squadra importante dopo le troppe panchine all’ombra del Vesuvio.