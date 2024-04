Inter, arriva un altro fenomeno a centrocampo: Marotta pronto a sborsare 70 milioni | Superata anche la Juventus

L’Inter non si ferma e punta a un centrocampo stellare. Stavolta Marotta è chiamato a piazzare il vero colpo dell’estate.

Con la stagione ormai ampiamente in cassaforte, tra Scudetto e assenza – stavolta clamorosa considerando il ruolino di marcia di Inzaghi – dalle Coppe, l’Inter ha potuto in queste settimane concentrarsi bene sul mercato. Soprattutto quello in entrata, che ha già visto praticamente approdare a Milano in anticipo Piotr Zielinski e Taremi, da Napoli e Porto.

Avere la mente sgombra ha giovato sicuramente il ds Marotta, che sta lavorando in sordina per rinforzare la squadra e consegnare a Simone Inzaghi l’Inter 2025 il più in fretta possibile. In queste ore inoltre, come riferito dal sito spagnolo Fichajes, l’ex Juventus avrebbe in mente di forzare la mano su due obiettivi.

Pescare dalla Serie A, come al solito, e da una delle squadre più forti, per sistemare alcuni tasselli e rinforzarsi. Stavolta però niente colpi a parametro zero: Marotta potrebbe tentare di superare i bianconeri nell’assalto a uno dei centrocampisti più in forma del campionato.

Inter, Marotta studia il doppio colpo

Rimane, dopo aver rinforzato attacco e centrocampo, ancora qualche tassello da sistemare per Marotta e l’Inter. I nerazzurri infatti, che non dovrebbero perdere nessuno tra i titolari in estate, stanno valutando nuovi profili per la porta – Sommer potrebbe anche lasciare dopo un anno qualora arrivasse un degno sostituto – ma anche per difesa e centrocampo.

Il sogno di molti club rimane Koopmeiners, il quale spesso è stato accostato alla Juventus ma potrebbe anche accasarsi altrove a fine stagione. L’olandese del resto ha già comunicato di volere lasciare Bergamo e di amare il campionato italiano. L’Inter per strapparlo alla Dea dovrebbe però investire una cifra importante, che si aggira tra i 60 e i 70 milioni. Marotta intanto proprio dall’Atalanta vorrebbe portare via Holm, per sistemare definitivamente il reparto difensivo.

Mentre la società continua a dare certezze circa l’acquisizione del club, Marotta studia i prossimi scenari. Ai nerazzurri serve un difensore per la prossima stagione, da affiancare a De Vrij e Acerbi ormai non più due ragazzini. Ecco perché secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb l’Inter sarebbe sulle tracce di Emil Holm.

Il difensore potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi, e a differenza di Koopmeiners che potrebbe decidere di volare in Inghilterra, il costo sembra più alla portata di un club italiano. Al momento la sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro, e il club riuscirebbe anche a risparmiare sul trasferimento visto che il contratto del classe 2000 è in scadenza nel 2024.