Convince De Rossi ma vola in Premier League: tutto inutile | Chiamato in Inghilterra per 50 milioni

Non è bastato convincere De Rossi per rimanere in squadra. Adesso la Roma dovrà sostituirlo: lui intanto vola in Premier League.

La Roma prosegue la sua stagione, fatta di alti e bassi ma soprattutto di soddisfazioni dopo l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. Il neo allenatore, con poca esperienza ma tante idee e carisma, ha raccolto i cocci lasciati per terra da Mourinho e li ha trasformati in una squadra capace di tenere testa a tutti, e tanti calciatori sembrano essersi totalmente affidanti all’ex capitano.

Il legame è evidente, alimentato sicuramente dall’aria leggera che si respira adesso a Trigoria, oltre che dalle vittorie – Bologna permettendo che in Campionato è riuscito a stendere la lupa. Ma nonostante un feeling ritrovato con lo spogliatoio, alcuni calciatori a fine anno saranno costretti a lasciare i giallorossi.

I punti interrogativi più importanti riguardano la fase offensiva. Il reparto d’attacco infatti tra prestiti, possibili addii e condizioni fisiche precarie, sarà quello sul quale la società dovrà fare più sforzi. Un calciatore intanto sembra destinato all’addio, direzione Premier League, nonostante in questa parte finale di stagione sembra sia entrato in sintonia con il nuovo allenatore.

Roma, addio in attacco: vola in Inghilterra a fine stagione

Come confermato anche di recente da parte della dirigenza, Romelu Lukaku probabilmente non verrà riscattato a fine stagione. Troppi i 45 milioni che i giallorossi dovrebbero sborsare per strapparlo al Chelsea, che da due anni lo sta lasciando vagare per l’Europa – o meglio per i campi di Serie A -.

Sul giocatore è intervenuto inoltre Mauricio Pochettino, il quale invece di chiudere le porte in faccia al belga è sembrato lasciare invece uno spiraglio. L’allenatore del Chelsea ha parlato dell’attaccante come un “giocatore del Chelsea” affermando che in questo momento il club sta monitorando la sua situazione. Parole che avvicinano ancora di più il numero 90 al ritorno in Premier League. La Roma potrebbe già avere un piano per sostituirlo.

Roma, Lukaku addio in estate: piena fiducia in Abraham

Non è bastato un feeling ritrovato con De Rossi, Lukaku è destinato a lasciare la capitale in estate, visto il riscatto – 45 milioni – ritenuto troppo alto dalla società. Al suo posto la Roma dovrà intervenire sul mercato, ma l’ex capitano dei giallorossi potrà fare il prossimo anno affidamento su Tammy Abraham, che sembra avere recuperato dal lungo infortunio ed è pronto a guidare l’attacco il prossimo anno.