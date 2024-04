Infortunio atroce, stagione terminata nel momento clou | ‘È partito il crociato’: rientra il prossimo anno

Stagione finita dopo l’infortunio gravissimo al legamento crociato arrivato in allenamento. Si ferma sul più bello e ritorna nel 2025.

Nel momento di forma migliore il giocatore ha dovuto fermarsi nelle scorse ore a causa di un gravissimo infortunio arrivato in allenamento. Lo statunitense, entrato nelle rotazioni e ormai titolare fisso, stava esprimendo la sua migliore forma in questa parte delicata della stagione. Il giocatore sarà costretto alle cure per i prossimi, del resto le tempistiche di recupero per questo tipo di infortunio di solito sono piuttosto lunghe.

Il verdetto per l’americano è arrivato come un fulmine a ciel sereno, durante uno scontro proprio sul campo di allenamento. Subito i compagni e il tecnico avevano pensato che si potesse trattare di qualcosa di serio, vista la zona delicata. Purtroppo le notizie arrivate dopo gli esami a cui si è sottoposto in giornata hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Tutti i compagni di squadra e anche di nazionale si sono stretti intorno al giocatore, augurandogli una pronta guarigione. Ecco nel dettaglio cosa è successo, la dinamica dell’infortunio e i tempi di recupero.

Infortunio al ginocchio: rottura del legamento crociato

Ore di grande apprensione attorno a Sergino Dest. L’ex terzino del Milan, che dal Barcellona lo scorso anno era arrivato in rossonero per occupare la fascia destra, era tornato in Olanda dove aveva esordito con la maglia dell’Ajax ma al Psv. Il classe 2000 in Eredivise inoltre stava affrontando la sua stagione migliore, fatta di 21 presenze e 2 reti messe a segno in campionato. Purtroppo durante un allenamento il giovane ha subito un infortunio al ginocchio destro.

L’episodio la scorsa settimana, mentre nelle scorse ore è arrivato il responso medico: rottura del legamento crociato. Dest sembrava essersi ritrovato dopo un paio di stagioni difficili tra le fila del Psv e aveva puntato a giocare con la nazionale USA in estate la Coppa America. Purtroppo il compagno di nazionale degli “italiani” McKennie, Weah, Pulisic e Musah, dovrà dare forfait.

Infortunio Dest: i tempi di recupero

Come riportato in queste ore da Eindhovens Dagblad i tempi di recupero per Dest saranno lunghissimi. Si parla di 9 mesi, vista la gravità dell’infortunio. Il giocatore secondo quanto si apprende all’Olanda, stava effettuando un esercizio in allenamento quando è arrivata una torsione innaturale del ginocchio.