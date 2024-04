Corriere dello Sport: “Il Napoli vuole il colpo dal City Group. Pronti 30 milioni”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Napoli che vuole tentare il colpo dal City Football Group.

Artem Dovbyk sta emergendo come una figura chiave nel panorama calcistico europeo, grazie a una stagione eccezionale con il Girona, dove ha dimostrato di essere un attaccante di grande talento e versatilità. Con 18 gol in 30 partite, Dovbyk non solo guida la classifica marcatori della Liga, ma ha anche attirato l’interesse di club prestigiosi, come il Napoli, che lo considera una valida alternativa a Victor Osimhen, il cui futuro sembra orientato altrove a causa di una clausola rescissoria molto alta nel suo contratto.

L’ucraino, con una statura imponente di 189 cm, ha dimostrato di essere particolarmente letale nell’area di rigore, realizzando la maggior parte dei suoi gol da posizioni ravvicinate. La sua capacità di segnare in diverse situazioni di gioco, sia di testa che su calcio di rigore, lo rende un giocatore completo e prezioso per qualsiasi squadra. Il prezzo di 30 milioni di euro per il suo cartellino è visto come un ottimo investimento, specie confrontato con le valutazioni più elevate di altri attaccanti in vista come Jonathan David e Santiago Gimenez.

Oltre a Dovbyk, il Napoli sta valutando anche altre opzioni offensive come Mateo Retegui e sta affrontando questioni importanti riguardanti altri giocatori chiave, come Khvicha Kvaratskhelia. Il giovane georgiano è seguito da club importanti, inclusi il Barcellona, e le trattative per il suo rinnovo contrattuale sono in corso, con il Napoli che cerca di blindare il talento nonostante l’interesse crescente di altri club.

Questo periodo rappresenta un momento cruciale per il Napoli nel definire la propria formazione in vista della prossima stagione, cercando di mantenere una competitività elevata sia in Italia sia in Europa, nonostante le potenziali perdite di giocatori chiave e le sfide del mercato.