Napoli, rilancio Scudetto: De Laurentiis pronto alla follia | 80 milioni cash per battere il Liverpool

Il Napoli ha le idee chiare sul mercato e vuole sostituire Osimhen: De Laurentiis pronto alla “follia” da 80 milioni di euro.

La caccia all’erede di Viktor Osimhen è ufficialmente aperta. Un Napoli che ormai ha poco da chiedere alla propria stagione, sta cercando di delineare i progetti futuri, tra panchina con nomi caldi come quello di Italiano, Gasperini o addirittura Pioli, e colpi da urlo sul mercato.

De Laurentiis infatti vorrebbe fare rivivere alla piazza grandi emozioni, quelle vissute per lo Scudetto, e magare tornare a lottare per vincere in Italia. Per farlo servirà però un’altra rivoluzione, dopo quella dell’estate del 2022, e tanti soldi da investire sul mercato in entrata.

Salutati ormai Zielinski e il nigeriano, che di recente in una intervista su YouTube ha praticate salutato i campani, il Napoli potrà fare affidamento su un tesoretto proprio dalle cessioni che intende investire immediatamente sul mercato. Cifre folli, quelle messe sul tavolo dal presidente partenopeo, che però dovrò lottare con le big europee per mettere le mani sui suoi obiettivi per l’attacco. Le squadre della Premier League infatti in queste ore hanno messo gli occhi su uno dei possibili obiettivi per l’attacco del Napoli.

Napoli, all-in di De Laurentiis in attacco

La sensazione in casa Napoli è che la priorità sia in attacco e sono tanti i nomi caldi. A partire da Jonathan David, del Lilla, fino a Sesko del Lipsia. Ma il nome che piace di più è quello di Gyokeres. Il giovane attaccante dello Sporting Lisbona ha attirato l’attrazione non solo dei club italiani, Milan compreso, ma anche dei club della Premier League, Liverpool su tutti.

Il Napoli dalla sua ha una forza economica derivante dalla imminente cessione di Osimhen, che porterà nelle casse degli azzurri più di 100 milioni (130 se venisse pagata la clausola). Per portare lo svedese in Italia serve un investimento senza precedenti, con le inglesi alla finestra pronte a intervenire: De Laurentiis prepara l’all-in.

Napoli: in estate pronto l’assalto a Gyokeres

Il Napoli prepara l’assalto a Gyokeres, autore di una stagione indimenticabile condita da 24 gol in 29 presenze in Primera Liga, 5 in Europa League e 3 nella coppa portoghese. Un rendimento che ha fatto accendere sul 25enne i riflettori di mezza Europa. Il Liverpool avrebbe espresso in queste ore il gradimento per il ragazzo, ma anche il Milan si sarebbe fatto avanti – alla ricerca di un vice Giroud -.

Il Napoli dalla sua potrebbe superare tutti i concorrenti, con un’offerta da 70-80 milioni di euro. La valutazione infatti dello svedese si aggira sui 60 milioni, ma per battere la concorrenza il prezzo potrebbe lievitare ancora.