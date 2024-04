Incredibile Garcia, dopo Napoli e Roma un’altra grande città lo accoglie | Dialoghi iniziati e nuova esperienza italiana in vista

Il tecnico francese dopo la breve parentesi partenopea si appresta a tornare in Serie A, sulla panchina di un altro club di grande rilievo.

Ad alcuni mesi dal suo addio al Napoli, c’è qualcuno che addirittura rimpiange Rudi Garcia. I risultati di coloro che lo hanno sostituito sulla panchina azzurra, cioè Walter Mazzarri prima e Francesco Calzona poi, non sono stati affatto migliori dei suoi, visto che sotto la sua guida la squadra navigava in zona Champions League, mentre adesso è addirittura fuori da un piazzamento valevole per l’Europa.

In questo modo dunque l’ex allenatore di Roma e Lione tra le altre ha potuto quanto meno rifarsi e prendersi una piccola rivincita dopo le tante critiche e accuse ricevute nel suo breve periodo partenopeo. Allo stesso modo poi il suo lavoro nel club campione d’Italia in carica è stato rivalutato, a tal punto che il suo nome è tornato di nuovo in voga per mettersi alla guida di altre squadre il prossimo anno.

La sorpresa più grande però è che tra queste ce n’è anche una del nostro campionato, pronta a dare un’altra grande occasione al mister transalpino e a farlo risiedere, dopo Napoli e la Capitale, in una nuova importante città del nostro paese, andando a completare il ‘tour’ dell’allenatore.

Garcia ancora in sella ad un’italiana

E’ una cosa chiara a tutti ormai che a fine stagione Stefano Pioli lascerà il Milan, e che di conseguenza la società rossonera dovrà cercare un nuovo allenatore. I profili seguiti sono tanti, ma nelle ultime ore sembra che anche quello di Rudi Garcia sia venuto a galla ai piani alti di Milanello.

Il francese rappresenta un profilo esperto, con una grande conoscenza della Serie A e che non ha grandi pretese sul mercato, oltre ad avere un ingaggio normale. Tutte queste caratteristiche piacciono parecchio alla società rossonera, che potrebbe dunque decidere di affidargli la panchina.

Non solo il Milan sul francese

Al momento quelle su un possibile approdo di Garcia alla guida del Diavolo sono delle semplici ipotesi, anche se non del tutto da scartare. In realtà per quanto riguarda un suo clamoroso ritorno in Italia è più forte un altro scenario.

Stiamo parlando della possibilità di vederlo sulla panchina del Bologna, che in estate con tutta probabilità saluterà Thiago Motta, e avrà bisogno di un profilo di spessore per rimpiazzarlo.