Bari, Benali sulla presunta lite coi tifosi: «Il mio rispetto non è mai mancato» (FOTO)

A seguito della sconfitta per 1 a 0 in casa del Sudtirol, in casa Bari sono circolate nelle ultime ore delle voci in merito ad una presunta dite tra Ahmad Benali e la tifoseria biancorossa al termine della partita. Il giocatore della formazione pugliese ha smentito l’accaduto attraverso il suo profilo Instagram:

«Nella mia carriera ho vinto e perso una infinità di partite, ma quello che non ho mai fatto è mancare di rispetto a compagni, avversari e men che meno ai tifosi per cui ho e avrò sempre riconoscenza».