LIVE Serie B Palermo-Spezia 1-0: riprende il match
Si chiude sull’1-0 per il Palermo il primo tempo della sfida contro lo Spezia allo stadio Barbera. I rosanero partono fortissimo e sbloccano il match dopo appena 11 secondi: Jacopo Segre, servito di sponda da Pohjanpalo, calcia di prima e firma il gol più veloce della storia del club.
Dopo l’immediato vantaggio, la gara si fa intensa ed equilibrata. Lo Spezia non resta a guardare e costruisce diverse occasioni, rendendosi pericoloso soprattutto con Cassata, fermato da un ottimo intervento di Joronen. La squadra di Donadoni alza il pressing nel finale di tempo, ma il Palermo regge bene l’urto, sfiorando anche il raddoppio in contropiede.
Ecco la cronaca testuale del match:
SECONDO TEMPO
46′ – Riprende il match con due sostituzioni da parte di Inzaghi: Ceccaroni al posto di Veroli, Le Douaron rileva Gyasi.
PRIMO TEMPO
45’+1′ – Termina il primo tempo.
45′ – Assegnato un minuto di recupero.
43′ – Gli ospiti conquistano un angolo: Adamo va alla battuta, la palla finisce sul fondo.
42′ – Spezia aggressivo in questo finale di primo tempo, in pressing sui portatori di palla rosanero.
38′ – Primo giallo del match all’indirizzo di Gyasi per una trattenuta su Valoti.
33′ – Occasione per il Palermo che parte in contropiede: la palla arriva a Palumbo sulla destra. Il numero 5 crossa, ma in area trova Pierozzi e Pohjanpalo ad ostacolarsi. Entrambi saltano e l’occasione si spreca.
30′ – Calcio d’angolo per gli ospiti: Beruatto la mette in mezzo, i rosanero spazzano.
24′ – Calcio di punizione per lo Spezia da posizione interessante: Beruatto alla battuta, ma la palla si infrange nella barriere rosanero.
21′ – Spezia all’attacco: Cassata si porta in area davanti a Joronen, calcia, ma il portiere rosanero con il piede la manda in angolo.
18′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo, alla battuta Palumbo che calcia direttamente in porta, la conclusione finisce fuori.
14′ – Contropiede Pohjanpalo, allarga sulla destra dove trova Pierozzi che ri-crossa ma Radunovic intercetta.
9′ – Il Palermo conquista un calcio di punizione: Palumbo alla battuta, va direttamente con la palla lunga in area in cercando Pohjanpalo, ma viene messa in angolo.
3′ – Gli ospiti provano sin da subito a reagire portandosi all’attacco e guadagnando un corner e un calcio di punizione, difesa rosanero attenta.
1′ – GOOOOL PALERMO!! Jacopo Segre segna il gol più veloce della storia, dopo soli 11 secondi viene servito di sponda da Pohjanpalo, calcia di prima e porta avanti i suoi.
1′ – Pronti via, inizia il match.
IL TABELLINO
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 11 Gyasi (Dal 46′ Le Douaron), 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 72 Veroli (Dal 46′ Ceccaroni). A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 32 Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi (oggi in panchina D’Angelo).
SPEZIA: 22 Radunovic, 2 Wisniewski, 5 Valoti, 11 Beruatto, 17 Sernicola, 20 Di Serio, 27 Soleri, 29 Cassata (C), 34 Comotto, 37 Mateju, 80 Adamo. A disposizione: 12 Mascardi, 16 Loria, 6 Jack, 7 Verde, 8 Nagy, 9 Artistico, 10 Lapadula, 23 Candela, 31 Aurelio, 32 Vignali, 60 Romano, 80 Kouda, 99 Vlahovic. Allenatore: Donadoni.
ARBITRO: Luca Massimi (Termoli). Primo assistente: Giorgio Peretti (Verona). Secondo assistente: Marco Belsanti (Bari). Quarto ufficiale: Simone Gauzolino (Torino). VAR: Marco Piccinini (Forlì). AVAR: Davide Ghersini (Genova).
MARCATORI: Segre 1′,
NOTE: ammoniti Gyasi, Mateju