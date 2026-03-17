LIVE Serie B Palermo-Juve Stabia 2-2

Termina 0-1 il primo tempo del match del Barbera tra Palermo e Juve Stabia. I rosanero sono sotto di un gol dopo una prima frazione giocata al di sotto delle aspettative e delle proprie potenzialità. Tanto che al duplice fischio qualche fischio è arrivato dagli spalti.

Gli ospiti passano in vantaggio all’11 con il gol su rigore di Leone che batte Joronen, autore del procurato penalty. Da quel momento i campani si sono chiusi nella propria metà campo con i rosanero che nonostante i tentativi non sono riusciti ad entrare in area di rigore. A condire il tutto anche qualche passaggio sbagliato e dormita generale. Nella ripresa urge una scossa.





Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90′ +3′ – I rosanero conquistano un calcio d’angolo: Palumbo alla battuta, Le Douaron stacca di testa ma la palla finisce sul fondo.

90′ – Assegnati 6′ di recupero.

89′ – Altro cambio per Abate: Pierobon lascia il posto a Kassama.

85′ – Sostituzioni per Inzaghi, escono Segre, Pierozzi, Ceccaroni ed entrano Gomes, Vasic, e Corona.

84′ – Augello crossa in area, Segre di testa si gira ma la palla finisce fuori.

80′ – Cambio per la Juve Stabia: Belich prende il posto di Dalle Mura.

72′ – La Juve Stabia trova il pari con Mosti.

67′ – La gara si è accesa: i rosanero hanno messo il turbo.

65′ – GOOOOOOOL PALERMO!!! Ceccaroni riceve in area, calcia verso la porta ma è Bani a spingerla in rete.

64′ – Calcio di punizione in favore del Palermo, Segre alla battuta calcia e la spara alto.

62′ – Tre cambi per la Juve Stabia. Esce Diakitè ed esce Varnier; Carrissoni e Correja prendono i posti di Ricciardi e Torrasi.

61′ – GOOOOOOL PALERMO!!! Pohjanpalo dal dischetto non sbaglia e riporta il risultato in parità.

59′ – L’arbitro ricorre al Var e decide di assegnare un calcio di rigore al Palermo per fallo di Confente su Bani.

57′ – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bani e il portiere avversario si scontrano. Confente resta a terra e viene soccorso dai sanitari.

56′ – Ammonito Giorgini per perdita di tempo.

55′ – Calcio d’angolo per il Palermo: Palumbo alla battuta la mette in mezzo ma la palla finisce sul fondo.

54′ – Altro cambio per Inzaghi: Rui Modesto prende il posto di Blin.

51′ – Il Palermo è entrato in campo in questo secondo tempo provando sin da subito ad attaccare, senza però riuscire a trovare il colpo vincente.

47′ – Johnsen ci prova dalla distanza, Confente la mette in angolo.

46′ – Riprende il match con il primo cambio per Inzaghi: Le Douaron rileva Bereszynski, Inzaghi cambia schieramento.

PRIMO TEMPO

45′ + 3′ – Finisce il primo tempo.

45′ – Assegnati 3′ di recupero.

43′ – Fallo di Torrasi su Bereszynski. Ammonito il calciatore giallonero.

39′ – Palermo ad un passo dal gol: Segre riceve in area e stacca di testa, la palla impatta sull’incrocio.

37′ – La Juve Stabia si chiude nella propria metà campo a maglie strette.

30′ – Il Palermo fatica ad entrare in area, gli ospiti si difendono bene.

23′ – Occasione da gol per il Palermo: Augello grossa in area, Pohjanpalo calcia ma trova Confente a metterla in angolo.

19′ – Blin alla battuta del calcio di punizione, la mette in mezzo ma la palla finisce sul fondo.

18′ – Calcio di punizione in favore del Palermo per fallo su Palumbo.

15′ – Palermo poco preciso in questo primo quarto d’ora di gioco, qualche passaggio di troppo e gioco lento.

11′ – Gol Juve Stabia! Dal dischetto va Leone e batte Joronen.

8′ – Calcio di rigore per la Juve Stabia. Okoro si ritrova a tu per tu con Joronen, prova a superarlo ma il portiere rosanero lo atterra.

4′ – La Juve Stabia conquista un calcio di punizione. Torrasi alla battuta la mette in mezzo, ma il Palermo la intercetta e prova a partire in contropiede.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 7 Johnsen, 8 Segre, 13 Bani (C), 19 Bereszynski (Dal 46′ Le Douaron), 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Rui Modesto, 21 Le Douaron, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.

JUVE STABIA: 1 Confente, 2 Ricciardi, 10 Pierobon, 14 Dalle Mura, 28 Torrasi, 33 Giorgini, 46 Diakité, 55 Leone (C), 77 Cacciamani, 90 Okoro, 98 Mosti. A disposizione: 16 Signorini, 23 Boer, 6 Bellich, 13 Varnier, 17 Ciammaglichella, 21 Kassama, 24 Carissoni, 29 Correia, 70 Dos Santos, 76 Mannini. Allenatore: Abate.

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila). Primo assistente: Christian Rossi (La Spezia). Secondo assistente: Claudio Barone (Roma 1). Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri). VAR: Marco Serra (Torino). AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).

MARCATORI: Leone 11′, Pohjanpalo 60′, Bani 65′, Mosti 73′

NOTE: ammoniti Joronen, Torrasi, Giorgini, Confente, Varnier, Bani, Modesto, Magnani.