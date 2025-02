Lega Pro, riunione straordinaria sul caso Covisoc: rischio penalizzazioni e possibili esclusioni per cinque club

ROME, ITALY - MAY 05: Matteo Marani speaks during a press conference at Auditorium Parco Della Musica on May 5, 2014 in Rome, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

La Lega Pro ha convocato per martedì alle 12:30 una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo per esaminare i risultati dei controlli effettuati dalla Covisoc riguardanti i pagamenti delle scadenze federali di febbraio. L’incontro, presieduto da Matteo Marani, servirà a delineare la posizione della Lega in vista del Consiglio Federale previsto per mercoledì.

Al centro del dibattito ci saranno le situazioni di Taranto, Turris, Messina, Lucchese e Triestina, tutte a rischio di sanzioni. In particolare, per Taranto e Turris si profila lo scenario più drastico, con la possibilità di una definitiva esclusione dal campionato, mentre le altre società potrebbero incorrere in penalizzazioni in classifica.

La riunione si preannuncia cruciale per stabilire eventuali provvedimenti disciplinari, che potrebbero influenzare sensibilmente l’andamento del campionato. Le decisioni che verranno prese potrebbero avere un impatto diretto sulla lotta per la salvezza e sugli equilibri dei gironi di Serie C.

Il Consiglio Federale di mercoledì sarà quindi il momento decisivo per capire le sorti delle società coinvolte e definire le eventuali sanzioni.