Athletic Palermo, Prezzabile: «Sono tifoso rosanero, essere trascinato dalla Curva Nord è stupendo»

Ieri pomeriggio, domenica 23 febbraio, la capolista del Girone A siciliano di Eccellenza, l’Athletic Club Palermo, ha vinto per 3-1 in rimonta contro il Gela, seconda in classifica. Nel post-partita, l’autore del momentaneo 1 a 1, Andrea Pezzabile ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni del club:

«È stato un gol importante soprattutto a livello mentale, per tutti noi. Sono contento sia per aver fatto gol sia perché la mia rete è servita ad incanalarci verso la vittoria. Il sostegno del pubblico? Sono palermitano, tifo e amo il Palermo, per cui il sostegno dei ragazzi della curva Nord è stato emozionante. Infatti, quando ero in panchina cantavo con loro (ride, ndr)».