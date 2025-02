Italia, Buffon: «Contro la Germania gara da dentro o fuori, ma noi siamo sul pezzo»

Il direttore sportivo del Club Italia, Gianluigi Buffon, ha parlato ha parlato della sfida contro la Germania di UEFA Nations League. Il 20 e il 23 marzo, infatti, gli azzurri scenderanno in campo nei quarti di finale della competizione, che avrà ripercussioni importanti anche per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Inoltre, Buffon ha parlato anche della corsa Scudetto. Di seguito le sue parole riportate su Gianlucadimarzio.com:

«Contro la Germania è una sfida da dentro o fuori, saremo tutti sul pezzo. Corsa Scudetto? Vincesse l’Atalanta sarebbe storia di sport incredibile e bellissima ma non sarebbe una sorpresissima, bensì il risultato di lavoro e programmazione. Io credo che possa assolutamente ambire allo scudetto e dovrà crederci fino in fondo. Occhio alla partita tra Napoli e Inter, io credo possa venir fuori un pareggio. Vedo una partita in cui le due squadre proveranno ad annullarsi».