La Vardera attacca: «Dalla Regione quasi 300 mila euro al Trapani, soldi pubblici spesi per jet e cartelloni»

Scoppia il caso legato ai fondi regionali destinati al Trapani. A sollevare la questione è stato il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, che in una nota ha denunciato l’utilizzo di risorse pubbliche per spese legate al club granata.

Secondo quanto riportato, le cifre ammonterebbero a circa 375 mila euro complessivi, di cui 294 mila rimborsati dalla Regione. Nel dettaglio, sarebbero stati spesi 130 mila euro per trasferte (67 mila solo per voli in jet), 67 mila euro per vitto e alloggio, 128 mila per materiali e forniture e altri 47 mila per collaborazioni.

«Sono stato il primo a denunciare che la Regione ha stanziato quasi 300 mila euro a una squadra di calcio, la stessa dove lavora come consulente il figlio del presidente Schifani», afferma La Vardera. «Vorrei capire quale sia il fine collettivo di cartelloni pubblicitari con la faccia di Antonini e la scritta “NON C BASTA”. Parliamo di soldi dei siciliani, che in qualsiasi altro Paese avrebbero provocato le dimissioni di un governatore, mentre qui sembra quasi facciano curriculum».

Il deputato ha inoltre rivelato di essere stato ascoltato dalla Corte dei Conti, che adesso valuterà se le somme siano state effettivamente destinate a fini di interesse collettivo. «La cosa pubblica non può essere usata come cosa privata – aggiunge – e lo ricordo anche al presidente Schifani che ha permesso questo finanziamento».

Infine, La Vardera rilancia la sfida al patron del Trapani, Valerio Antonini: «Dopo gli insulti social mi aveva invitato a un confronto pubblico che non c’è mai stato. Io sono pronto. Vorrei capire perché i siciliani hanno dovuto pagare jet privati».