La Serie B riparte dopo il lutto per il Papa: in campo per la 35ª giornata tra volata playoff e salvezza

Si torna finalmente in campo in Serie B dopo la sospensione dovuta alla morte di Papa Francesco, che ha portato al rinvio della 34ª giornata. Il nuovo turno, il 35°, si disputerà a partire da venerdì 25 aprile, segnando la ripresa ufficiale del campionato cadetto. Le sfide sono decisive per i verdetti promozione e salvezza, con un finale di stagione che si preannuncia rovente.

Il programma della 35ª giornata

Il calcio d’inizio sarà venerdì alle 12.30 con Frosinone-Spezia, antipasto di una giornata che nel pomeriggio vedrà cinque gare in contemporanea: Bari-Modena, Brescia-Pisa, Carrarese-Sampdoria, Reggiana-Cittadella e Salernitana-Cosenza, tutte in programma alle ore 15.00. Alle 18.00 toccherà a Cremonese-Mantova, mentre il big match Cesena-Sassuolo chiuderà il venerdì alle 20.30.

Sabato si giocheranno infine le ultime due partite: alle 15.00 Südtirol-Juve Stabia, e alle 17.15 l’attesissimo Catanzaro-Palermo, con i rosanero di Dionisi chiamati a reagire dopo giorni complicati e a rilanciare la propria corsa playoff.

Il contesto

La 34ª giornata, inizialmente prevista per Pasquetta, è stata rinviata a martedì 13 maggio su decisione dell’assemblea della Lega B, come riportato da Il Corriere dello Sport. La scelta è nata dall’impossibilità logistica per club e tifosi di affrontare i disagi delle festività pasquali, e ha comportato un inevitabile slittamento del calendario anche per playoff e playout, che saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

La Serie B torna così a vivere il suo rush finale, con tutte le squadre impegnate nella lotta per un obiettivo: promozione diretta, accesso agli spareggi o salvezza. Saranno settimane ad alta tensione, e ogni punto sarà decisivo.