Biasci affianca Iemmello, Segre a supporto di Brunori. Le probabili formazioni di Catanzaro-Palermo

Sabato pomeriggio al “Ceravolo” andrà in scena un match chiave nella corsa playoff tra Catanzaro e Palermo, in programma alle 17.15. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dei calabresi Fabio Caserta si affiderà al tandem offensivo Biasci-Iemmello, confermato dal primo minuto. In difesa torna a disposizione Antonini, ma il ballottaggio con Brighenti resta aperto. A centrocampo dovrebbe partire dal primo minuto Ilie, in vantaggio su Pontisso, mentre sulla corsia sinistra si rivede Quagliata.

Sempre il Corriere dello Sport segnala che il Palermo di Alessio Dionisi si presenterà a ranghi quasi completi: l’unico indisponibile resta Di Francesco, ancora out ma vicino al rientro. Per dare maggiore equilibrio alla manovra, il tecnico rosanero opterà per Segre sulla trequarti al posto di Verre, pronto a subentrare. In attacco confermati Brunori e Pohjanpalo, mentre in difesa c’è Nikolaou di nuovo in gruppo, ma non ancora al top.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2):

Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Ilie, Quagliata; Iemmello, Biasci.

A disposizione: Gelmi, Borrelli, Antonini, Corradi, Pontisso, Coulibaly, Seck, Maiolo, Compagnon, Buso, La Mantia.

All.: Caserta.

PALERMO (3-4-2-1):

Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Diakitè, Buttaro, Nikolaou, Ranocchia, Vasic, Verre, Di Mariano, Insigne, Henry, Le Douaron.

All.: Dionisi.