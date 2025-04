La Nazione: “I bookmaker ci credono. Carrarese a Palermo per l’impresa”

All’inizio del campionato era considerata la “vittima sacrificale” per eccellenza. I bookmaker non avevano dubbi: con una quota retrocessione fissata a 1,33, la Carrarese era la favorita numero uno per il ritorno immediato in Serie C. Otto mesi dopo, la squadra apuana ha ribaltato ogni pronostico, scalando posizioni in classifica e credibilità, tanto da far schizzare la quota salvezza fino a 3,50. Non più tra le prime della lista per la retrocessione, i toscani sono ora preceduti, nelle proiezioni, da ben otto squadre, tra cui Cosenza, Reggiana, Brescia, Salernitana, Sudtirol, Cittadella, Mantova e Sampdoria.

Come riportato da La Nazione, a settembre la Carrarese era data già spacciata. Oggi, a due giornate dal termine della stagione regolare, l’obiettivo si chiama permanenza diretta in Serie B. Secondo i calcoli, basterebbero ancora 4-5 punti per blindare matematicamente la salvezza, e il primo tassello potrebbe arrivare già lunedì, nella trasferta in casa del Palermo, una delle corazzate della categoria ma reduce da una bruciante sconfitta a Bari.

Il Renzo Barbera, tuttavia, sarà un banco di prova impegnativo. I rosanero recuperano tre pedine fondamentali: Nikolaou e Ceccaroni, ristabiliti dagli infortuni, e Jacopo Segre, tornato dopo la squalifica. Dionisi è pronto a riproporre il blocco che ha convinto nei successi precedenti. L’orario pomeridiano e la festività di Pasquetta non agevolano l’afflusso dei tifosi ospiti, ma sono attesi comunque un centinaio di sostenitori gialloazzurri, già pronti a partire da Pisa per sostenere la squadra nel momento clou della stagione.

Come sottolinea ancora La Nazione, per la Carrarese questa salvezza sarebbe un capolavoro sportivo superiore anche alla vittoria dei playoff di Serie C. E lunedì a Palermo, la matricola terribile vuole fare un altro passo verso la sua impresa.