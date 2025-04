La Giana Erminio pareggia 0 a 0 e non ribalta lo 0-1dell’andata: il Rimini vince la Coppa Italia Serie C

Notte magica per il Rimini. La squadra allenata di Antonio Buscè, dopo lo 0-1 dell’andata, pareggia in casa 0 a 0 contro la Giana Erminio e alza al cielo la Coppa Italia Serie C, assicurandosi di conseguenza anche l’accesso alla fase nazionale dei playoff.

Prima frazione di gioco a tinte biancorosse, con i padroni di casa più pericolosi rispetto agli avversari. Al 15′ Longobardi spara sull’esterno della rete, dando l’illusione del gol. Al 30′, invece, un tiro-cross di Cioffi sfiora la traversa e impensierisce la Giana Erminio, che prova a crescere nei minuti finali peccando, però, di precisione negli ultimi metri.

Nella ripresa i primi quindici minuti regalano diverse emozioni da una parte all’altra del campo, con il Rimini che colpisce una traversa e ne sfiora un’altra con Cioffi mentre i gorgonzolesi sprecano negli ultimi metri. Il resto della partita si fa molto intenso e ricco di duelli, con gli emiliani che vogliono difendere il risultato a tutti i costi e sciupano una chance all’88’ con Cioffi, che avrebbe archiviato la pratica. Tuttavia, la Giana Erminio non riesce a timbrare il cartellino e così il Rimini si laurea campione.