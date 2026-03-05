Juve Stabia-Sampdoria 1-1, botta e risposta al Menti: un punto che sorride ai blucerchiati. Gli Highlights

CASTELLAMMARE DI STABIA – Finisce in parità la sfida del Menti tra Juve Stabia e Sampdoria. Un 1-1 che fotografa bene l’andamento della gara e che conferma il momento non brillante della squadra campana. Come racconta Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, gli uomini di Abate rallentano ancora davanti al proprio pubblico, dove la vittoria manca ormai dal 24 gennaio.

La Sampdoria, invece, porta a casa il risultato che cercava. I blucerchiati arrivavano a Castellammare con l’obiettivo di strappare almeno un punto e la missione può dirsi compiuta. Nel racconto di Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, la formazione ligure ha saputo restare in partita e reagire con prontezza allo svantaggio trovato nel finale.





Il primo pericolo della gara arriva dalla Sampdoria. Sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Esposito, Cherubini prova la girata che mette in apprensione la difesa della Juve Stabia. Poco dopo è Brunori a tentare la giocata spettacolare, cercando di sorprendere Boer con una conclusione da centrocampo che però non trova lo specchio della porta. Un episodio che, come sottolinea Raffaele Izzo sulle colonne del Corriere dello Sport, accende la prima parte di gara.

La Juve Stabia impiega qualche minuto per reagire ma poi costruisce due occasioni interessanti nel giro di poco tempo. Prima la combinazione tra Gabrielloni e Mosti libera Carissoni al tiro dal centro dell’area, con una deviazione decisiva che manda il pallone in calcio d’angolo. Subito dopo è lo stesso Gabrielloni a mettersi in proprio: recupero palla, progressione e gran destro verso la porta, ma Martinelli è attento e respinge.

Nel finale di primo tempo è ancora Gabrielloni a provarci con una conclusione in avvitamento che termina fuori di poco. Quando lo 0-0 sembra ormai destinato a portare le squadre negli spogliatoi senza reti, arriva l’episodio che sblocca la partita. Come racconta Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia trova il vantaggio grazie a un’incornata potente di Correia.

L’azione nasce da un’iniziativa di Carissoni che serve un pallone invitante in area. Correia svetta di testa e indirizza verso la porta: Martinelli riesce solo a smanacciare ma non a evitare che il pallone finisca in rete. Il Menti esplode per il vantaggio delle Vespe, ma la gioia dei padroni di casa dura pochissimo.

Alla ripresa del gioco la Sampdoria reagisce con grande lucidità e trova subito il pareggio. Cicconi sfonda sulla fascia sinistra e mette al centro un pallone perfetto per Di Pardo, sfuggito alla marcatura di Cacciamani. Il difensore blucerchiato colpisce di testa e batte Boer per l’1-1 definitivo. Come evidenzia ancora Raffaele Izzo nel suo racconto sul Corriere dello Sport, il botta e risposta finale regala alla Sampdoria un punto prezioso in ottica salvezza, mentre la Juve Stabia resta ancora alla ricerca di una vittoria casalinga che manca ormai da diverse settimane.