Bari, vittoria pesantissima: Empoli battuto al San Nicola nella corsa salvezza. Gli Highlights

Il Bari manda un segnale forte nella lotta per la permanenza in categoria. La formazione guidata da Longo supera l’Empoli al San Nicola e conquista la seconda vittoria consecutiva, riaccendendo la corsa salvezza. Come racconta Antonio Guido sulle colonne del Corriere dello Sport, i biancorossi ribaltano una partita iniziata in salita e trovano tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico.

L’Empoli parte con grande intensità e nei primi venti minuti mette alle corde la squadra pugliese. I toscani sembrano pronti a colpire subito, ma il gol di Fila viene annullato dal Var per un fuorigioco di Lovato. Secondo Antonio Guido del Corriere dello Sport, proprio quell’episodio cambia l’inerzia della gara e consente al Bari di prendere fiducia.





La partita si accende quando Rao viene steso al limite dell’area da Lovato: il difensore viene espulso e lascia l’Empoli in inferiorità numerica. Il Bari prova subito a sfruttare l’occasione, ma la punizione di Artioli si infrange sulla barriera. L’Empoli prova comunque a reagire e alla mezz’ora Shpendi si rende pericoloso con una lunga progressione dalla metà campo prima di essere fermato da Odenthal.

Con il passare dei minuti cresce la pressione del Bari. Maggiore prova la conclusione dalla distanza, mentre un cross di Rao trova Piscopo che però calcia debolmente. Il gol sembra nell’aria e arriva nel finale di primo tempo. Maggiore serve Esteves sulla destra, Dorval lascia scorrere il pallone con un velo e Rao irrompe in area battendo Fulignati al 42’. Come evidenzia Antonio Guido sul Corriere dello Sport, il San Nicola esplode ma la gioia dura pochissimo.

In pieno recupero l’Empoli trova infatti il pareggio. Su un lancio di Guarino nasce una carambola tra Mantovani e Dorval, Candela è rapidissimo a mettere in mezzo e Shpendi si gira con prontezza superando Cerofolini. Un 1-1 che riapre completamente il match, come sottolinea ancora Antonio Guido nel suo racconto sul Corriere dello Sport.

Dopo l’intervallo il Bari torna in campo con grande determinazione. Rao è il più vivace tra i biancorossi e una sua conclusione viene intercettata con il braccio da Guarino: inizialmente l’arbitro assegna il rigore ma il Var revoca la decisione. Nonostante l’episodio sfavorevole, la squadra di Longo continua ad attaccare.

Il gol decisivo arriva a metà ripresa. Dorval crossa dalla sinistra e Maggiore sbuca tra Ilie ed Elia: il centrocampista colpisce di testa con precisione e batte Fulignati con una perfetta inzuccata che vale il 2-1. Nel finale l’Empoli tenta l’assalto ma Cerofolini salva il risultato deviando in angolo una conclusione di Elia. Come racconta Antonio Guido sul Corriere dello Sport, il Bari conquista così una vittoria preziosa che rilancia le sue ambizioni di salvezza e rimette in discussione anche la posizione dell’Empoli.