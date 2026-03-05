Corriere dello Sport: “Serie B, marzo decisivo: testa-coda, scontri diretti e le quote per promozione e salvezza”

Marzo è tradizionalmente il mese che indirizza la stagione in Serie B e anche quest’anno il calendario promette sfide determinanti per la corsa alla Serie A e per la lotta salvezza. Come analizza Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, nelle quattro giornate prima della sosta per le nazionali saranno numerosi i confronti tra squadre di alta classifica e formazioni impegnate a evitare la retrocessione.

Tra le prime partite in programma spiccano alcuni incroci significativi: Spezia-Monza e Venezia-Reggiana aprono il programma del weekend, mentre domenica sarà la volta di Frosinone-Sampdoria. Sfide che mettono di fronte obiettivi opposti e che potrebbero incidere sulla classifica. Secondo Pierluigi Capuano del Corriere dello Sport, questi testa-coda rappresentano spesso snodi fondamentali nel finale di stagione.





Il calendario proseguirà poi con Sampdoria-Venezia il 14 marzo, Reggiana-Monza il 17 e Frosinone-Bari il 18. Partite che potrebbero cambiare gli equilibri sia nella corsa alla promozione sia nella zona più delicata della graduatoria. Nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, Pierluigi Capuano sottolinea come il mese di marzo concentri spesso gli incroci più delicati dell’intero campionato.

Non mancheranno anche gli scontri diretti tra squadre con gli stessi obiettivi. Il prossimo weekend, per la decima giornata di ritorno, riflettori puntati su Pescara-Bari, sfida da cuori forti tra due squadre in piena lotta per obiettivi pesanti, e sul derby Modena-Cesena, confronto tra due formazioni che inseguono un posto nei playoff.

La settimana successiva il calendario propone altri match chiave. Bari-Reggiana sarà una gara fondamentale in chiave salvezza, mentre Monza-Palermo rappresenterà un incrocio pesantissimo per la corsa alla promozione diretta in Serie A. Nello stesso turno si giocherà anche Entella-Avellino, confronto importante nella zona playout. Come evidenzia Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, questi incroci potrebbero determinare cambiamenti significativi nella classifica.

Nel turno infrasettimanale del 18 marzo l’attenzione si sposterà su Pescara-Entella, altra sfida definita “da sei punti” per la zona calda della classifica. Pochi giorni dopo, il 21 marzo, andrà in scena il big match tra Monza e Venezia, mentre il 22 si affronteranno Sampdoria-Avellino ed Entella-Reggiana, due gare fondamentali per la lotta salvezza.

Oltre al calendario, l’analisi di Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport si concentra anche sulle quote storiche per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Analizzando la media dei punti degli ultimi sei campionati a venti squadre, emergono parametri abbastanza chiari.

Per evitare la retrocessione diretta e chiudere almeno al quartultimo posto servono mediamente circa 41 punti. Per mettersi al sicuro anche dai playout, terminando la stagione in sestultima posizione, la quota sale a circa 44 punti. Per accedere ai playoff è invece necessario superare quota 53.

Se l’obiettivo è evitare il primo turno degli spareggi promozione e chiudere al quarto posto, servono più di 62 punti. Infine, per la promozione diretta in Serie A la quota media negli ultimi campionati è stata fissata attorno ai 71,3 punti. Numeri che, come sottolinea ancora Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, aiutano a capire quanto ogni partita di marzo possa risultare decisiva per il destino delle squadre.