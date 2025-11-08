Juve Stabia–Palermo, le probabili formazioni della 12ª giornata secondo la Gazzetta dello Sport

La 12ª giornata di Serie B propone una sfida ricca di spunti allo stadio Menti di Castellammare di Stabia, dove oggi alle 17.15 si affrontano Juve Stabia e Palermo. I rosanero di Filippo Inzaghi vogliono riscattare il pari interno contro il Bari e rilanciarsi in classifica, mentre i gialloblù di Abate puntano a sfruttare il fattore campo per confermarsi squadra ostica, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Palermo si presenterà con il consueto 3-5-2, guidato da Joronen tra i pali. In difesa spazio a Bereszynski, Bani e Ceccaroni, mentre sugli esterni agiranno Pierozzi e Augello. In mezzo, confermatissimo il trio composto da Palumbo, Ranocchia e Segre, a sostegno della coppia offensiva Brunori–Pohjanpalo, chiamata a interrompere il digiuno di reti che dura ormai da due partite.

Dall’altra parte, la Juve Stabia di Abate risponde con il 3-4-2-1: Confente in porta, Bellich, Giorgini e Ruggero in difesa, con Correia e Carissoni sugli esterni e la coppia Leone–Mosti in mediana. Alle spalle dell’unica punta Candellone, agiranno Cacciamani e Piscopo, pronti a inserirsi tra le linee.

Nessuna squalifica per entrambe le squadre, ma qualche assenza di rilievo. Nel Palermo restano indisponibili Gomes e Gyasi, mentre nella Juve Stabia non saranno della partita Ciammaglichella, Battistella, Morachioli e Duca.

La direzione arbitrale è affidata a Marchetti, con Regattieri e Pistarelli come assistenti e Marotta quarto uomo. Al VAR ci sarà Giua, coadiuvato da Meraviglia all’AVAR. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e LaB, con biglietti disponibili tra i 15 e i 100 euro.

Una gara importante per entrambe: il Palermo cerca conferme e continuità, mentre la Juve Stabia punta a sfruttare il calore del “Menti” per fermare una delle big del campionato.