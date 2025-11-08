Il Mattino: “La Juve Stabia torna al Menti Abate: «Non vedevamo l’ora»”

CASTELLAMMARE DI STABIA – Finalmente il ritorno al “Romeo Menti”. Dopo settimane difficili e il rinvio della gara con il Bari, la Juve Stabia riabbraccia il proprio stadio e i suoi tifosi. Come racconta Gaetano D’Onofrio sul Mattino di Napoli, la decisione del Tribunale di Napoli di porre il club in amministrazione giudiziaria, per presunti rapporti con imprese legate ai clan locali incaricate di gestire servizi collaterali alle partite, aveva scosso profondamente l’ambiente gialloblù.

Adesso, però, la squadra di Ignazio Abate torna nella sua casa naturale per una sfida di grande fascino: quella contro il Palermo di Filippo Inzaghi, una delle corazzate annunciate della Serie B.

«Finalmente si torna a casa – ha dichiarato Abate – davanti alla nostra gente, dopo lo tsunami di queste ultime settimane. Siamo contenti, non vedevamo l’ora, e poterlo fare in una gara di prestigio come quella col Palermo ci fa solo piacere. È uno stimolo per tutti».

Come sottolinea il Mattino di Napoli, la prevendita, al netto degli abbonati, superava di poco quota mille biglietti, ma il tecnico ha voluto lanciare un appello all’ambiente: «Dobbiamo rendere orgogliosa la nostra città. Il Palermo è una squadra fortissima, ma noi vogliamo giocarcela con coraggio».

L’amicizia con Inzaghi, nata ai tempi del Milan e della Nazionale, rende la sfida speciale. «Siamo legati da ricordi indimenticabili – ha ammesso Abate – ma domani cercheremo di rendergli la vita difficile. Siamo amici fuori, ma in campo non ci saranno sconti».

Come evidenzia ancora Gaetano D’Onofrio sul Mattino di Napoli, il tecnico gialloblù ha preferito concentrarsi sul campo, lasciando agli amministratori giudiziari e alle nuove società il compito di riorganizzare i servizi interni allo stadio. «Recuperiamo Gabrielloni, anche se non è al meglio, e in panchina ci sarà Pierobon. Sono convinto che daremo il massimo. Ho chiesto ai ragazzi di alzare l’attenzione: dobbiamo crescere in fretta, perché la Serie B non fa sconti a nessuno».

Sul piano tecnico, Abate ritrova Giorgini, Bellich e Ruggero in difesa; a centrocampo resta il dubbio Mosti, mentre Piscopo potrebbe partire da esterno mancino. In avanti, ballottaggio tra Gabrielloni e Candellone, con Maistro sulla trequarti.

Come sottolinea in chiusura il Mattino di Napoli, la Juve Stabia cerca una prestazione di carattere davanti ai propri tifosi, per archiviare le turbolenze delle ultime settimane e tornare a parlare solo di calcio.