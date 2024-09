Juve Stabia-Palermo: Le Douaron esulta sui social

Jeremy Le Douaron ha celebrato il suo esordio con la maglia del Palermo condividendo una foto del match vinto oggi contro la Juve Stabia nelle sue storie Instagram. Il calciatore francese, entrato in campo per la prima volta con i colori rosanero, ha espresso la sua gioia aggiungendo le Emoji del cuore rosa e nero, un chiaro segno del suo entusiasmo per questa nuova avventura. Un debutto positivo che ha contribuito alla vittoria del Palermo in trasferta.

Continue Reading