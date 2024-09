Juve Stabia-Palermo, Pagliuca: «Loro più fortunati di noi, hanno avuto una sola occasione e fatto tre gol»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Juve Stabia Guido Pagliuca ha commentato la sconfitta contro il Palermo.

Ecco le sue parole riportate da “ViviCentro”:

«Piscopo ha fatto bene e l’errore è relativo. Abbiamo preso tre gol dal niente perché la Juve Stabia ha fatto bene e poteva concretizzare di più. Ai ragazzi non posso rimproverare niente perché hanno fatto davvero bene contro una squadra importante come il Palermo. questa è la Serie B e sono situazioni che ci devono far crescere. Sono dispiaciuto per i ragazzi. Rocchetti aveva vomito e stava male. Abbiamo avuto una situazione difficile con molti giocatori con virus in settimana. Dobbiamo migliorare questa gestione in alcune zone del campo. Sono felice della prestazione di tutti loro e cercheremo di migliorare dove c’è da migliorare. Anche nel secondo gol abbiamo accorciato tardi, abbiamo avuto 5 palle gol importanti. Dobbiamo analizzare la gara nella maniera giusta. Il Palermo ha avuto un’occasione e ha fatto tre gol, noi 5 palle gol e abbiamo preso tre gol tutti su nostri errori. I ragazzi sono eccezionali e non hanno fatto vedere il divario. Abbiamo bisogno del nostro pubblico e noi avremo sempre bisogno di loro perché ci saranno momenti difficili. Sono stati bravi Adorante, Piscopo e Mosti. Candellone è un riferimento per noi. Avrà i suoi momenti in cui potrà aiutare la squadra. Adorante è stato bravo a far gol in quell’occasione. Tutti i ragazzi sono cresciuti. Se oggi riuscivamo a fare risultato sarebbe stato qualcosa di grande contro una squadra del genere. Noi ci prendiamo la prestazione. Sono contento della prestazione ma dispiaciuto perché si è perso ingenuamente».

«Il Palermo ha fatto una buona gara. Ma noi difensivamente ci siamo comportati bene. Mussolini ha avuto anche oggi 2 palle gol create dal lavoro settimanale ed è motivo di grande soddisfazione. Oggi era obbligato il centrocampo a due ma Maistro non è un interno, è un giocatore di qualità che tornerà utile alla squadra. Maistro è un giocatore eccezionale e sono convinto che farà bene nel prosieguo della stagione. E’ mancata un pò di precisione sotto porta e forse il Palermo è stato un pò fortunato più di noi. Sulla traversa di Rocchetti ci dobbiamo far trovare più presenti ma fa parte della nostra crescita. La categoria è diversa ovviamente. Oggi il Palermo si è basato solo sulla giocata individuale, è importante capire la categoria e lavorarci ma dobbiamo crescere e migliorarci velocemente. Oggi avevamo la possibilità di essere soddisfatti per la prestazione e per il risultato mentre c’è il rammarico di non aver fatto risultato. Abbiamo la necessità di migliorare l’ultimo passaggio ma dobbiamo abituarci a trovare degli spazi che in Serie C c’erano mentre in Serie B è più dura».