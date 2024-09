Juve Stabia-Palermo, Dionisi: «Sette punti in cinque partite, non sono soddisfatto»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in merito alla vittoria contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Per certi aspetti potevo essere più contento della prestazione con il Cosenza che oggi. Ma oggi, ripeto, era difficile. Sono contento anche perchè entrambi gli attaccanti hanno fatto goal. Dobbiamo riconoscerci come squadra. Sono sette punti nelle prime cinque, non sono soddisfatto, ma la squadra lavora, lo dimostra chiunque entra, come oggi. Se così sarà, allora sì, che daremo continuità. Ci sono momenti, se giochi con leggerezza vai sulle ali dell’entusiasmo, se giochi con pesantezza sei dentro la partita. Oggi abbiamo creato occasioni importanti e siamo stati efficaci.Questo è il calcio, ma se sei squadra ti riconosci. Oggi non la ricorderò come miglior prestazione, merito anche degli avversari. Non è facile, due cambi forzati, due con i crampi, non è per trovare giustificazioni, ma trovare cose positive. Una squadra che ha giocato di qualità con tanti elementi, ma molti devi lasciarli fuori perchè bisogna fare delle scelte. Oggi non era facile. Probabilmente qualche cambio lo avrei fatto dopo, o prima, se non avessi avuto delle situazioni forzate. Dobbiamo, perchè possiamo, migliorare. Ovvio i risultati sono la medicina migliore perchè ti fanno spingere di più. Questo risultato è importante che arriva in un momento difficile contro una squadra difficile in un ambiente difficile»