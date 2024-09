Juve Stabia-Palermo, Dionisi: «Sono molto contento dell’approccio. Abbiamo giocato bene ma possiamo crescere»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in merito alla vittoria contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Se la guardiamo dal punto di vista del risultato, sono d’accordo. Potevamo concedere qualcosina in meno e creare qualcosina in più, ma l’ambiente era difficile e la Juve Stabia arrembante. Dopo l’1-0 non abbiamo continuato e gli abbiamo dato coraggio, come nella parte iniziale del secondo tempo, ma successivamente abbiamo alzato il baricentro. Due cambi sono stati forzati, speriamo di recuperare Pierozzi perché Blin sarà difficile. Mi ritrovo a dire, e sono felice, che chi entra ha fatto bene. Io critico? Cerco di essere giusto. Non temevamo la partita ma rispettavamo l’avversario, questo campo sarà difficile per tanti, era sintetico e non bagnato. Sono molto contento dell’approccio e del risultato, sulla prestazione possiamo crescere. In termini di gioco abbiamo fatto bene, ma possiamo crescere. Le Douaran? Aveva già fatto vedere le sue qualità in Ligue 1, alza il livello di questa squadra. Sono contento di com’è entrato. Dobbiamo migliorare, ma il risultato è la medicina migliore in quanto ti fa lavorare con più leggerezza».