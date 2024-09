Juve Stabia-Palermo 1-3: i “Top e Flop” del match

Un Palermo convincente e concreto supera le vespe, allenate da mister Pagliuca, al Menti per 1-3. Dopo un inizio sciolto da parte della Juve Stabia, con un pressing fastidioso ed un impostazione dal basso ben strutturata, i rosanero sbloccano la gara grazie al destro volante di Jacopo Segre al 18′ e successivamente trovano il raddoppio al 43′: con colpo di testa su un’assist delizioso da parte di Di Francesco. Nella ripresa, il Palermo non entra con l’approccio giusto. La Juve Stabia attacca fino a trovare la rete dell’ 1-2 con Adorante. L’1-3 finale dei rosanero è realizzato da Matteo Brunori che al 79′ realizza, su rigore, la rete della sicurezza.

Di seguito i “Top e Flop” del match targato ilovepalermocalcio.com:

TOP

SEGRE: Partita notevole quella offerta da parte del capitano di giornata. Segre comanda il centrocampo aggiungendo dinamismo, corsa e i soliti inserimenti in area di rigore. E’, infatti, proprio il numero 8 a sbloccare il match con una gol di assoluto livello: un destro volante che non lascia scampo all’estremo difensore delle vespe.

HENRY: Gara da vero leader del francese: tanto lavoro spalle alla porta e tantissima personalità a disposizione della squadra. Un vero punto di riferimento per i rosanero, tenendo conto anche della rete da vero bomber di razza realizzata al 43′.

BRUNORI: Il numero 9 rosanero subentra a Henry con la giusta mentalità. Soliti colpi tecnici di assoluto livello, ma soprattutto al 79′ si guadagna e realizza, con personalità, un calcio di rigore pesantissimo. Per il resto tanto lavoro fisico per il centravanti rosanero per difendere il vantaggio.

DESPLANCHES: Certamente colpevole nel gol del vantaggio, con una palla alta nell’area piccola da gestire meglio, ma senza dubbio la prestazione offerta dall’estremo difensore rosanero è di assoluto livello. Sono almeno due le parate determinanti che permettono ai rosanero di mantenere il risultato, per non parlare delle diverse uscite sicure in area di rigore . Una gara che lascia, sicuramente, ben sperare.

FLOP

PIEROZZI: Non una gara insufficiente da parte del terzino classe 2001, ma sicuramente diverse sbavature rischiano di incidere negativamente sul match. Pierozzi è poco influente soprattutto offensivamente, sicuramente ci si aspetta qualcosa in più.

RANOCCHIA: Partita sottotono da parte del numero 10 rosanero. Subentra a Blin in un momento della gara delicato, ma nonostante ciò non riesce ad incidere nella gara. Prestazione insufficiente.

LE DOUARON: Anche per il francese, non un ottimo impatto sulla gara. Qualche giocata di tecnica che lascia ben pensare e sperare, ma per il resto nei pochi palloni giocati non riesce quasi mai a creare qualcosa di importante.