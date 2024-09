Juve Stabia-Palermo 1-3: le pagelle del match

Il Palermo, dopo la sosta, riparte con la marcia giusta e mette al tappeto la Juve Stabia con il risultato di 3-1, grazie alle marcature di Segre al minuto 18 e di Henry al 43′, di Adorante al 61′ la marcatura che ha permesso ai campani di accorciare le distanze, ma decisiva la rete di Brunori dal dischetti al minuti 79′. Un risultato che permette ai siciliani di allungare la striscia positiva dopo la vittoria in casa della Cremonese e il pareggio contro il Cosenza prima della sosta. Di seguito le pagelle dei rosanero:

DESPLANCHES 6,5: Decisivo in un paio di occasioni, ma poco attento sul gol di Adorante che sigla la rete sul palo che l’estremo difensore stava coprendo. Il primo intervento arriva al 12′, si tuffa alla sua destra fermando Floriani che ha provato a calciare sul secondo palo. Nel finale del primo tempo corre un doppio brivido. Rocchetti al 40′ calcia con il sinistro e colpisce la traversa, il minuto dopo Adorante calcia con il destro, con la sfera che attraversa tutta l’area. Nella ripresa vola su un colpo di testa di Ruggero. Adorante lo sorprende colpendo con l’esterno e sul palo che stava proteggendo. Sta sicuramente crescendo sotto tutti gli aspetti.

DIAKITÈ 6: Parte forte, poi cala. Rocchetti al 40′ colpisce la traversa, su questa occasione del numero 3 stabiese ha qualche responsabilità perché lascia troppo spazio. Sul gol di Adorante si fa attrarre dalla palla e non vede l’avversario alle sue spalle. Sembra essere stanco, forse paga i 180′ giocati con la maglia del Mali.

CECCARONI 6: Viene confermato in difesa, ma non sembra essere sicurissimo sui palloni alti. Adorante gli scappa via e lui resta imbambolato, così il numero 9 ha la possibilità di calciare verso la porta di Desplanches e accorciare le distanze.

NIKOLAOU 6: Un netto miglioramento rispetto a quanto fatto vedere nei match precedenti, sembra acquisire sicurezza e conoscenza con i compagni, ma è ancora macchinoso.

PIEROZZI 6: È poco attento sul lancio lungo che libera Floriani che poi calcia in porta. Rimedia quando dal suo piede parte il cross, spizzato da Di Francesco, che poi Segre trasforma in gol. Spinge molto arrivando diverse volte sul fondo. Si fa male e deve abbandonare il match.

Dal 72′ LUND 6: Entra quando i padroni di casa spingono e cercano il pari, ma lui non si fa mai sorprendere giocando in maniera ordinata.

SEGRE 7: Si inserisce in maniera perfetta e calcia di prima intenzione il cross di Pierozzi che arriva dalla sinistra che poi si insacca permettendo ai suoi di andare avanti. La solita tanta corsa per lui che non si risparmia mai.

GOMES 6,5: Buonissima prestazione la sua. In mediana comanda, recupera tantissimi palloni e costruisce buone trame di gioco e per farlo, in determinate occasioni, si abbassa tra i due centrali di difesa.

BLIN 5,5: La sua gara dura meno di mezz’ora. Esce zoppicando dal campo per un problema muscolare. In quei pochi minuti in campo aveva recuperato una buona quantità di palloni.

Dal 29′ RANOCCHIA 5: Solo un tiro che arriva al 73′ ma ha poche pretese e Thiam controlla bene, per il resto non è mai pericoloso, non costruisce quello che ci si aspetta da uno con la sua qualità e non cambia mai passo. Sembra ancora non al meglio della condizione fisica, probabilmente anche per questo era stato escluso dagli undici iniziali.

INSIGNE 6: La squadra preferisce attaccare sul lato opposto, lui prova a rendersi pericoloso in qualche occasione provando anche ad accentrarsi. Rimedia un giallo banale perché allontana la palla dopo un punizione.

Dal 58′ LE DOUARON 6: Primi minuti in maglia rosanero che promettono bene. Prova a strappare sull’out destro, con la difesa campana che sembra temerlo.

HENRY 7: Di Francesco pennella un cross perfetto che di testa deve solo spingere dentro trovando la prima rete con la maglia del Palermo. Lotta tantissimo con i difensori avversari che fanno di tutto per impedirgli di giocare di sponda e far salire i compagni.

Dal 72′ BRUNORI 7: Entra nel momento più caldo del match, con la Juve Stabia che spinge ma lui è bravo a calarsi nella gara e lottare conquistando, così, il calcio di rigore che poi trasforma mettendo in ghiaccio il match e scrivendo, per la prima volta in stagione, il suo nome tra i marcatori.

DI FRANCESCO 7: Oggi è in giornata e si vede da subito. Prima sporca quel tanto che basta il cross di Pierozzi che poi finisce tra i piedi di Segre, che di prima calcia e sblocca la gara, poi pennella l’assist per la testa di Henry che spinge dentro per la rete del doppio vantaggio.

Dal 57′ DI MARIANO 6,5: Solito spirito di sacrificio per lui che si fa notare in fase di copertura, in particolare quando chiude su Floriani, ma anche quando spinge. Preziosissimo come sempre.

DIONISI 6,5: Sceglie di lasciare ancora una volta in panchina Brunori e la scelta paga perché Henry sigla la rete del 2-0. Poco prima della mezz’ora è costretto a togliere Blin infortunato, ma questo cambio non scombussola i piani tattici. A differenza di quanto visto contro il Cosenza prima della sosta, la squadra concretizza le occasioni da gol che costruisce portando a casa il bottino pieno. Una gara di sacrificio e lotta per i suoi.