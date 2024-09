Serie B: Frosinone sconfitto 4-0 a Brescia. Pari tra Cremonese e Spezia. Vince il Bari. Risultati finali e classifica aggiornata

La giornata di Serie B si è conclusa con emozioni e colpi di scena su diversi campi, con alcuni risultati decisivi per le squadre in corsa per i propri obiettivi. Ecco il riepilogo dei match appena conclusi.

Bari-Mantova 1-0

Il Bari ha conquistato una vittoria importante grazie alla rete di Lella al 31′, che ha sbloccato una partita equilibrata. Il Mantova ha faticato a trovare spazi per reagire, e il Bari è riuscito a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio, consolidando una prestazione solida in difesa. All’89’ arriva anche il raddoppio a firma Mantovani.

Brescia-Frosinone 4-0

Il Brescia ha dominato completamente il Frosinone, imponendosi con un netto 4-0. La partita è stata sbloccata da Juric al 7′, che ha poi raddoppiato al 19′. Olzer ha aggiunto il terzo gol al 35′, chiudendo praticamente la gara già nel primo tempo. Nella ripresa, il Brescia ha continuato a controllare il match, trovando il quarto gol all’83’ con Moncini. Una vittoria schiacciante che conferma la forza dei lombardi in questa stagione.

Cittadella-Catanzaro 0-0

Nessun gol tra Cittadella e Catanzaro, in una partita che è rimasta bloccata sullo 0-0. Le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, con poche occasioni da entrambe le parti. Un punto a testa che probabilmente lascia un po’ di amaro in bocca a entrambe le squadre, che avrebbero sperato di ottenere di più da questo incontro.

Cremonese-Spezia 1-1

A Cremona, la squadra di casa ha trovato il vantaggio al 33′ grazie alla rete di Collocolo, ma lo Spezia non si è arreso e ha risposto nella ripresa con il gol del pareggio di Hristov al 65′. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, ma alla fine si sono dovute accontentare di un punto ciascuna.

Juve Stabia-Palermo 1-3

Il Palermo ha ottenuto una vittoria netta in trasferta contro la Juve Stabia, vincendo per 3-0. La partita è stata sbloccata da Segre al 18′, e nonostante qualche occasione per i padroni di casa, con una traversa colpita da Racchetti e un tiro pericoloso di Adorante al 41′, il Palermo ha trovato il raddoppio subito dopo con Henry al 42′. Nella ripresa, la Juve Stabia ha accorciato le distanze con Adorante, ma il Palermo ha messo al sicuro il risultato con Brunori, che ha segnato il terzo gol al 79′, interrompendo così il suo digiuno realizzativo.

Ecco la classifica aggiornata:

1. Brescia 9

2. Spezia 9

3. Pisa 8

4. Juve Stabia 8

5. Cittadella 8

6. Cremonese 7

7. Reggiana 7

8. Cesena 7

9. Mantova 7

10. Palermo 7

11. Salernitana 6

12. Catanzaro 6

13. Südtirol 6

14. Modena 5

15. Sassuolo 5

16. Bari 5

17. Carrarese 3

18. Frosinone 3

19. Sampdoria 3

20. Cosenza 1