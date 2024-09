Prova di qualità e di carattere: 3 a 1 alla Juve Stabia, il Palermo torna alla vittoria

Parte da Castellamare di Stabia il rilancio delle importantissime ambizioni del Palermo. Allo stadio Romeo Menti i rosanero vincono 3 a 1 contro la Juve Stabia e ritornano alla vittoria dopo il pareggio casalingo contro il Cosenza. Gli uomini di Dionisi sfornano una prova convincente, di qualità e di carattere e conquistano tre punti importantissimi contro una squadra che, nelle prime quattro giornate di Serie B, è partita benissimo.

Il Palermo va prima in vantaggio con Segre e poi raddoppia con Henry nel miglior momento dei padroni di casa, che hanno impensierito Desplanches (autore di due ottimi interventi nel corso dei 90 minuti) con una doppia occasione pericolosa. Nella ripresa il gol di Adorante – su un errore collettivo difensivo dei rosanero – riapre la partita ma l’inerzia a favore dei campani non scoraggia la formazione siciliana, che mostra ancora una volta carattere, qualità e mentalità: a testimoniarlo è la prova da vero capitano di Brunori che, entrato dalla panchina al posto di Henry, approccia la gara con l’atteggiamento giusto e si guadagna un calcio di rigore: il numero 9 si incarica della battuta e firma il decisivo 3 a 1 che mettono la firma sugli 8 punti totali in 5 gare totalizzati dai rosanero. Una prova importante che permette a Dionisi di preparare il prossimo match con delle certezze in più. L’unica nota negativa è l’infortunio di Blin, uscito al 28′ dopo aver accusato un problema fisico.

LA SINTESI DEL MATCH

Dopo una piccola fase di studio, la prima vera occasione dell’incontro avviene all’11’ quando Floriani Mussolini, servito dal lancio dalle retrovie di Bellich, sorprende la difesa rosanero ma trova l’ottimo intervento decisivo di Desplanches. Il Palermo reagisce e, al 18′, trova il gol dell’1 a 0 con Segre: sponda di Henry per Pierozzi, cross dalla sinistra dell’ex Fiorentina, Di Francesco prolunga di testa e il numero 8 rosanero, oggi capitano per via della panchina di Brunori, sbuca alle spalle dei difensori campani e non lascia scampo a Thiam. I padroni di casa provano a reagire e, dopo il tentativo di testa di Mussolini da posizione defilata, a cui segue l’attenta risposta di Desplanches col ginocchio, creano una doppia palla gol importante: prima ci prova Rocchetti che, servito da Mosti, fa partire un missile che si infrange sulla traversa, forse grazie ad una deviazione provvidenziale di Desplanches; successivamente Adorni sfida Nikolaou e con un tiro in diagonale sfiora il palo. Il Palermo, però, mostra grande forza e qualità e raddoppia nel miglior momento dei padroni di casa: cross di Di Francesco dalla sinistra ed Henry, di testa, firma il 2 a 0.

Nella ripresa la Juve Stabia entra in campo con l’atteggiamento giusto e, dopo aver costretto Desplanches al miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Ruggero, riapre la partita. Buglio riceve palla da calcio d’angolo e, dimenticato dalla difesa rosanero, serve Adorante, sbucato alle spalle di Diakitè. Il numero 9 delle vespe sorprende così il portiere ex Vicenza e firma l’1 a 2. Il Palermo si ritrova così a gestire il solo gol di vantaggio con inerzia a favore dei padroni di casa, spinti dal calore del proprio pubblico. I rosanero, però, non intendono soccombere e mostrano carattere. La svolta vera e propria avviene con l’ingresso di Brunori che, da capitano, trasmette scossa e mentalità alla squadra. Il numero 9 si guadagna un calcio di rigore di cui si incarica della battuta e, nonostante Thiam intuisce il lato, permette ai compagni di portarsi sul 3 a 1. Dopo 5 minuti di recupero il Palermo conquista i tre punti in questo match della quinta giornata di Serie B contro un avversario molto rispettabile.

Di seguito la cronaca testuale di Juve Stabia-Palermo

SECONDO TEMPO

90’+5 Sozza fischia tre volte: il Palermo vince 3 a 1 ed espugna lo stadio Romeo Menti!

90′ Il quarto uomo assegna 5 minuti di recupero.

86′ Girandola di cambi per la Juve Stabia: Piovanello, Artistico e Di Marco prelevano dal campo Mosti, Adorante e Leoni.

80′ Pagliuca decide di inserire Maistro che prende il posto di Piscopo

78′ 3 A 1 DEL PALERMO!! BRUNORI NON FALLISCE!! Thiam intuisce il lato tuffandosi alla sua destra ma non riesce a evitare il terzo gol dei rosanero.

77′ CALCIO DI RIGORE PER IL PALERMO! Sugli sviluppi di un’azione offensiva dei rosanero, Brunori si fionda su un rimpallo, anticipa Piscopo e lo costringe al fallo.

74′ Tentativo di Ranocchia da fuori area che si fa ingolosire dal rimbalzo del pallone. Blocca Thiam.

71′ Altro doppio cambio per Dionisi: Lund e Brunori prendono il posto di Pierozzi ed Henry

67′ Gran falcata di Le Douaron che costringe Floriani al fallo: cartellino giallo per il giocatore campano.

66′ Intervento decisivo di Di Mariano che scippa palla dai piedi di Floriani Mussolini e si rifugia in angolo.

65′ Ammonito Pierozzi per aver commesso fallo su Mosti.

60′ La Juve Stabia riapre la gara con Adorante! Disattenzione collettiva del Palermo sul calcio d’angolo della Juve Stabia: Buglio, lasciato solo, serve il numero 9, che sbuca alle spalle di Diakitè e batte Desplanches da posizione ravvicinata. 1-2 al Menti.

57′ Dionisi cambia le fasce offensive: Di Francesco e Insigne lasciano spazio a Le Douaron e Di Mariano.

56′ Tentativo di Insigne dopo un’azione lavorata in contropiede: attento Thiam.

55′ MIRACOLO DI DESPLANCHES! Sulla punizione di Mosti, Il portiere rosanero compie un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Ruggero

54′ Fallo di Segre su Piscopo e Insigne, ingenuamente, riceve un giallo per aver allontanato il pallone.

50′ Come prevedibile, la Juve Stabia è entrata in campo con la voglia di riaprire la partita ma la squadra rosanero è ben organizzata e respinge le minacce avversarie.

45′ Inizia la ripresa. Mister Pagliuca decide di effettuare un cambio: dentro Candelone, fuori Rocchetti.

PRIMO TEMPO

45’+3 Fine primo tempo: il Palermo rientra negli spogliatoi in vantaggio per 2 a 0 sulla Juve Stabia.

45’+1 Ammonito Leoni per una trattenuta su Segre.

45′ Il quarto uomo assegna tre minuti di recupero.

43′ RADDOPPIO DEL PALERMO!! PRIMO GOL IN ROSANERO PER HENRY!! Gli uomini di Dionisi affondano il colpo nel miglior momento della Juve Stabia. Di Francesco conduce palla sulla sinistra, cross al centro ed Henry, di testa, non lascia scampo a Thiam.

40′ Doppio Brivido per il Palermo! Azione ben lavorata da parte della Juve Stabia: Mosti premia l’inserimento di Rocchetti che, da posizione defilata, lascia partire un missile che si spegne sulla traversa, forse grazie anche ad una leggera deviazione di Desplanches. Dopo nemmeno un minuto, Adorante sfida Nikoalou e, in diagonale, sfiora il palo.

35′ I rosanero continuano ad essere propostivi. Di Francesco si accentra dalla sinistra, fa partire un traversone per cercare Henry ma Thiam è bravo e attento a intervenire in uscita.

33′ Il Palermo prova a colpire in contropiede con lo strappo di Insigne che, dopo aver condotto palla al piede, serve Di Francesco, il cui cross basso viene sventato dal difensore avversario.

29′ Problemi fisici per Blin, costretto ad uscire dal campo. Sarà Filippo Ranocchia a prendere il posto del numero 28 rosanero.

27′ Prova a reagire la Juve Stabia. Cross dalla sinistra di Rocchetti che innesca Mussolini. Da posizione defilata, l’ex Lazio trova l’attenta risposta di Desplanches che respinge il tiro col ginocchio

23′ Palermo in pieno controllo del match dopo aver sbloccato la gara.

18′ GOL DEL PALERMO!! Segre firma il vantaggio rosanero! Azione magistrale degli uomini di Dionisi: sponda di Henry sui piedi di Pierozzi che, dalla sinistra, lascia partire un cross prolungato, di testa, da Di Francesco. La palla arriva al capitano rosanero che, di prima intenzione, batte Thiam dopo essere sbucato alle spalle dei difensori.

15′ I rosanero ci provano con uno schema su calcio d’angolo. Cross di Insigne per servire Pierozzi che, da fuori area, calcia a botta sicura, trovando però l’opposizione degli avversari.

12′ La difesa del Palermo si fa trovare pronta sul corner della Juve Stabia e prova a ripartire in contropiede. Da una distanza invitante, Pierozzi fa partire il tiro ma viene murato dal difensore avversario.

11′ Desplanches decisivo su Floriani Mussolini! Lancio di Bellich dalla metà campo che sorprende la difesa rosanero, il numero 15 delle vespe si ritrova davanti all’ex Padova che, ben posizionato, chiude lo specchio con un ottimo intervento. Successivamente Nikolaou si rifugia in angolo.

10′ Gli uomini di Dionisi provano a farsi vedere nei pressi dell’area avversaria. Ottima azione personale di Insigne che conduce palla verso la fascia ma il suo cross viene bloccato da Thiam

7′ Fase di studio in questo avvio di gara, con le due squadre in cerca di spazi giusti per provare a colpire

1′ Fischio d’inizio!

TABELLINO

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVE STABIA (3-4-2-1): 20 Thiam; 13 Baldi, 6 Bellich, 4 Ruggero; 15 Floriani Mussolini, 8 Buglio (Cap.), 55 Leone (dall’86’ Di Marco), 3 Rocchetti (dal 45′ Candelone); 98 Mosti (dall’86’ Piovanello), 11 Piscopo (dall’80’ Maistro); 9 Adorante (dall’86’ Artistico). A disposizione: 1 Matosevic, 5 Di Marco, 7 Zuccon, 10 Pierobon, 14 Meli, 24 Varnier, 25 Gerbo, 27 Candellone, 29 Fortini, 37 Maistro, 90 Artistico, 99 Piovanello. Allenatore: Pagliuca.

PALERMO (4-3-3): 1 Deslanches; 23 Diakitè, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou, 27 Pierozzi (dal 71′ Lund); 6 Gomes, 28 Blin (dal 29′ Ranocchia), 8 Segre (Cap.); 11 Insigne (dal 57′ Di Mariano), 20 Henry (dal 71′ Brunori), 17 Di Francesco (dal 57′ Le Douaron). A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda, 30 Saric. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Sozza (Seregno).

AA1: Massara (Reggio Calabria). AA2: Galimberti. IV UFFICIALE: Vergaro (Bari).

VAR: Baroni (Firenze). AVAR: (Santoro):

MARCATORI: 18′ Segre (P), 43′ Henry (P), 60′ Adorante (JS), 78′ rig. Brunori (P)

NOTE: ammoniti Leone (JS), Insigne (P), Pierozzi (P), Floriani (JS),