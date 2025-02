Juve Stabia, Langella: «Dobbiamo essere la Regina del Sud»

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, è intervenuto nel Juve Stabia Talk Show, lamentando ingiustizie arbitrali subite dalla squadra neopromossa, tra cui l’annullamento di un gol contro il Sassuolo e la squalifica dell’allenatore. Ha confermato la continuità del progetto con Pagliuca e Lovisa, entrambi sotto contratto fino al 2026. Sul fronte societario, ha parlato dell’ingresso di un nuovo socio, un processo ancora in corso. Ha evidenziato le difficoltà economiche legate alla mancata contrattualizzazione con Sky, che ha ridotto le entrate per i club di Serie B. Infine, ha ribadito l’ambizione di far tornare la Juve Stabia “regina del Sud” e ha commentato il calciomercato, sottolineando l’acquisto del giovane Louati e spiegando la mancata trattativa per Coli Saco.

Ecco le sue parole:

«Le squadre neopromosse sono sempre maltrattate. Noi abbiamo subito ingiustizie da arbitro e Var. Mi dispiace soprattutto per i tifosi che hanno fatto tutti quei chilometri per seguire la squadra. Il primo gol contro il Sassuolo ci è stato annullato ingiustamente. E’ legittimo anche il malumore del mister a cui sono state date anche tre giornate di squalifica per le quali abbiamo fatto ricorso»

«Pagliuca e Lovisa hanno entrambi un altro anno di contratto (scadenza 2026 n.d.a.), si sono affezionati ai colori gialloblu e alla città. Aumenteranno l’entusiasmo di Castellammare con la loro professionalità».

Capitolo Brera

«Noi lavoriamo affinché il club possa crescere in un momento delicato, ora stiamo inserendo il nuovo socio con un lavoro certosino, l’ultimo closing sarà il più rognoso perché si dovrà collocare in FIGC la figura di chi ci supporta. Credo che il percorso si allungherà un po’».

Le difficoltà per far quadrare il bilancio

«Purtroppo con la non contrattualizzazione di Sky i club di Serie B ne hanno risentito economicamente, ci sono entrate di 2 milioni di € in meno per squadra. Noi abbiamo avuto uno sforamento di budget con calciatori che hanno giocato pochissimo. Tutte le scadenze economiche sono una bella gatta da pelare».

Le ambizioni di classifica

«Dobbiamo tornare ad essere la regina del Sud in classifica dopo che il Catanzaro ci ha superati in Classifica lo scorso weekend».

Il calciomercato

«Riguardo il calciomercato, abbiamo preso un giocatore di prospettiva come Louati, la scelta tecnica dei calciatori spetta a Lovisa è lui il responsabile tecnico. Coli Saco del Napoli piaceva a me e al DS, ma meno a Pagliuca per cui abbiamo lasciato stare».