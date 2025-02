Empoli, sfuma l’affare Diakité: Gemmi conferma il mancato accordo con il Palermo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Empoli ha provato fino all’ultimo a chiudere l’operazione per Salim Diakité, difensore del Palermo, senza però trovare l’accordo definitivo. Il direttore sportivo Roberto Gemmi ha confermato il mancato trasferimento, rivelando che l’affare si è bloccato per motivi non dipendenti dal club toscano.

«C’era un’operazione che avrei voluto concludere con il Palermo, ma per vari motivi non è andata a buon fine», ha dichiarato Gemmi. «Il giocatore non si è mosso e di conseguenza non siamo riusciti a completare l’operazione».

Diakité, un rinforzo mancato per la difesa dell’Empoli

L’Empoli, alle prese con numerosi problemi difensivi dopo la pesante sconfitta contro la Juventus, cercava un rinforzo per il reparto arretrato. Con Ismajli infortunato e Maleh squalificato, D’Aversa aveva individuato in Diakité il profilo ideale per garantire maggiore solidità, ma l’affare è sfumato.

Secondo Tuttosport, il difensore rosanero era una priorità per l’Empoli, che ha tentato di trovare un’intesa fino agli ultimi giorni di mercato. Tuttavia, la trattativa non si è concretizzata per questioni legate alla volontà del giocatore e agli accordi tra le due società.

Mercato chiuso, l’Empoli si affida alle alternative interne

Con il calciomercato ormai chiuso, il club toscano dovrà fare affidamento sulle risorse già presenti in rosa. Il rientro di Mattia Viti darà un’opzione in più per la difesa, mentre il nuovo acquisto Christian Kouamé fornirà qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo.

Ora l’Empoli è atteso dalla sfida contro il Milan di Sergio Conceição, una partita fondamentale per rialzare la testa dopo il ko con la Juventus. Il mancato arrivo di Diakité rappresenta un’occasione persa, ma la squadra di D’Aversa dovrà reagire con le armi a disposizione per continuare la sua corsa in Serie A.