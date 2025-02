Repubblica: “Dionisi lancia l’operazione play-off: «Mai cercato alibi, i nuovi alzano il livello»”

Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il futuro del Palermo passa ora completamente dalle scelte di Alessio Dionisi. Dopo il cambio di direttore sportivo, con Carlo Osti subentrato a Morgan De Sanctis, e gli innesti provenienti dalla Serie A, il tecnico rosanero è consapevole che la squadra ha il dovere di rispondere sul campo.

«Alibi finiti? Perché ci sono stati? Non ci sono mai stati alibi, né per me né per i giocatori», ha ribattuto Dionisi in conferenza stampa, sottolineando che la qualità degli ultimi acquisti dimostra l’ambizione della società.

Playoff unico obiettivo: «Non possiamo sbagliare»

La strada per la promozione passa ormai solo dai playoff, considerando i 23 punti di distacco dalla zona A diretta. Dionisi ne è consapevole: «Dobbiamo meritare la possibilità di giocare anche la quindicesima partita della stagione, poi la sedicesima e così via. Chi è arrivato dovrà dare un contributo immediato».

Il tecnico ha poi ricordato che, attualmente, il rischio che i playoff non si disputino è reale: tra seconda e terza devono esserci meno di 14 punti di distacco e, al momento, il margine tra Spezia e Cremonese è di 11 lunghezze. «Osti lo ha ribadito alla squadra: dobbiamo provare ad accorciare, non abbiamo più margine d’errore».

Nessun cambio di modulo: «Serve continuità»

Nonostante gli innesti di gennaio, Dionisi non ha intenzione di cambiare il sistema di gioco: «Abbiamo intrapreso una strada, non si cambia. Per giocare con il 4-3-1-2 servirebbero caratteristiche precise e non le abbiamo. Ci siamo già adattati una volta, non lo rifaremo».

L’allenatore ha poi spiegato la sua scelta: «Abbiamo sei centrocampisti, ma solo due mezzali di corsa. Abbiamo giocatori di qualità tra le linee e quattro esterni che però non rientrano in quel modulo».

I nuovi arrivi e la formazione anti-Spezia

Il tecnico rosanero si è detto soddisfatto dei rinforzi: «Magnani, Audero e Pohjanpalo alzano il livello della squadra. Arrivano da esperienze importanti e sono ben allenati e motivati. Nessuno ha il posto assicurato, ma giocheranno».

Per quanto riguarda la sfida di domani contro lo Spezia, Dionisi ha ancora qualche dubbio:

In porta farà il suo esordio Audero.

In difesa, se Magnani sarà confermato a destra, Baniya potrebbe partire titolare al centro con Ceccaroni a sinistra.

A centrocampo, Blin è in ballottaggio, con Segre, Ranocchia e Pierozzi favoriti per completare il reparto.

In attacco, la coppia Pohjanpalo-Brunori è confermata, con Le Douaron pronto a subentrare.

Probabile l’assenza di Henry, fermato da una botta in allenamento.

Intanto, è ufficiale la cessione di Ionut Nedelcearu all’Akron Togliatti, club russo.