Spezia-Palermo, il sindaco Peracchini: «Curva Ferrovia completata, ora il Picco è da Serie A»

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Palermo, il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini ha annunciato ufficialmente la conclusione dei lavori alla Curva Ferrovia, il cuore pulsante del tifo aquilotto.

Come riportato da Il Secolo XIX, Peracchini ha voluto sottolineare il completamento di un progetto atteso da anni: «È stata mantenuta una promessa fatta ai sostenitori dello Spezia Calcio ormai sette anni fa. L’intervento completa il restyling realizzato in sinergia con la società di via Melara e la Regione Liguria, capace di rendere il nostro stadio uno dei più belli d’Italia».

Un settore rinnovato per il tifo aquilotto

Con la fine del cantiere, i tifosi potranno finalmente contare su una curva completamente rinnovata, che hanno già iniziato a vivere nelle ultime gare interne. Proprio da lì, domani, assisteranno alla partita contro il Palermo, in un clima che si preannuncia infuocato.

Peracchini ha poi aggiunto un messaggio di entusiasmo per il futuro dello Spezia: «Adesso abbiamo un Picco da Serie A. Continuiamo a sognare».

Lo Spezia si prepara dunque a scendere in campo con il sostegno di un pubblico che avrà una casa ancora più accogliente e moderna, pronta a spingere la squadra verso nuovi traguardi.