Juve Stabia, doppia multa dopo la sfida col Palermo: 23.000 euro complessivi

Il Giudice Sportivo ha inflitto due sanzioni alla Juve Stabia in seguito alla gara di playoff di Serie B disputata il 17 maggio contro il Palermo, vinta 1-0 dai gialloblù. Come si legge nel Comunicato Ufficiale n. 212 del 19 maggio 2025, la società campana dovrà pagare 23.000 euro complessivi.

Nel dettaglio, è stata comminata un’ammenda di 20.000 euro con diffida per il comportamento dei tifosi stabiesi, che durante la partita hanno attinto con sputi e acqua i calciatori rosanero impegnati nel riscaldamento a bordo campo. Il club è inoltre recidivo per comportamenti simili.

A questa si aggiunge una seconda ammenda di 3.000 euro per l’accensione di numerosi fumogeni nel settore di casa prima dell’inizio del match, evento che ha costretto l’arbitro a ritardare l’avvio della gara di circa due minuti.

Sanzioni anche per il Catanzaro, multato di 1.500 euro per il lancio di un accendino nel recinto di gioco, e per diversi calciatori ammoniti, tra cui Gomes (Palermo), Ruggero e Adorante (Juve Stabia).

Le ammende verranno addebitate sul conto campionato delle società interessate.