Abodi sul caso Brescia: «Decisione saggia, ma serve confronto con la Lega»

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi è intervenuto all’ANSA in merito alla sospensione dei playout di Serie B, decisa dalla Lega dopo l’apertura dell’inchiesta sul caso Brescia.

«Ritengo che la decisione presa dal presidente Bedin sia saggia ed equilibrata. Sarebbe stato meglio evitare o quantomeno anticipare», ha dichiarato Abodi.

Il ministro ha sottolineato la natura cautelativa della scelta, alla luce di un procedimento ancora in fase preliminare, ma supportato da accertamenti di Covisoc e Agenzia delle Entrate, che potrebbero portare a una penalizzazione.

«Sarebbe stato paradossale giocare i playout per poi doverli ripetere o modificare in modo traumatico l’assetto del campionato», ha aggiunto, annunciando l’intenzione di confrontarsi con la FIGC per avere un quadro chiaro.

Abodi ha infine ricordato la necessità che la giustizia sportiva tenga conto sia dei principi della legalità sia degli interessi collettivi del sistema calcio:

«Serve equilibrio tra rigore giuridico e rispetto dell’agenda calcistica, per salvaguardare anche le leghe come Serie B e Lega Pro».