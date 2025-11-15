Repubblica: “Jovanotti torna a Palermo. All’Ippodromo La Favorita un concerto da 50 mila posti”

Nel suo articolo pubblicato su Repubblica Palermo, Paola Pottino racconta il grande ritorno di Jovanotti nel capoluogo siciliano: il 29 agosto l’Ippodromo La Favorita ospiterà L’Arca di Lorè, il nuovo tour del cantautore toscano. Un evento destinato a segnare la fine del digiuno da grandi concerti in città, grazie a una location mai utilizzata prima per spettacoli musicali e capace di accogliere 50 mila spettatori, più di qualsiasi altro impianto in Sicilia.

Come evidenziato da Paola Pottino sulle colonne di Repubblica Palermo, la Sipet srl – società che gestisce l’ippodromo – fa sapere che i biglietti, che con ogni probabilità saranno in vendita su Ticketone, «saranno sicuramente esauriti nel giro di pochi giorni», motivo per cui è già allo studio una eventuale seconda data.

Un palco inedito, un ingresso in bicicletta

Jovanotti manca da Palermo dal 2013, quando si esibì al Velodromo per il Backup Tour; nel 2018 fu invece protagonista al Palasport di Acireale. Questa volta arriverà in bicicletta, prima di salire sul palco allestito all’interno della pista, sul lato più vicino alle scuderie.

Come ricostruisce Paola Pottino su Repubblica Palermo, l’impianto aprirà già nel primo pomeriggio: animatori, giochi e sorprese accoglieranno il pubblico nel pre-show, prima dell’accensione delle luci sul prato.

«È un progetto che unisce musica nuova, pedalate, incontri, avventura, gioia, balli, feste – spiegano gli organizzatori – ed è pensato come un racconto collettivo di tutti coloro che saliranno sull’Arca di Lorè».

Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, quando all’artista sono stati mostrati i filmati dell’Ippodromo La Favorita, Jovanotti ne sarebbe rimasto «affascinato».

Sinergia istituzionale e rilancio dell’impianto

«Siamo orgogliosi di avere creato, grazie al sindaco Roberto Lagalla e al Comune di Palermo, la giusta sinergia per realizzare ciò che Palermo merita», dichiara Michele Lo Valvo, amministratore unico di Sipet.

Il concerto è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e prodotto da Trident Concerts, e farà parte di una lunga festa itinerante destinata a chiudersi il 12 settembre al Circo Massimo di Roma.

L’evento rappresenta un passaggio centrale nel progetto di rilancio dell’ippodromo. Come sottolineato da Paola Pottino su Repubblica Palermo, l’obiettivo è ospitare anche il “concertone” di Radio Italia nel 2026, storicamente organizzato al Foro Italico. «Il concerto di Jovanotti darà il via a una serie di eventi nel 2026 che però dobbiamo ancora definire», anticipano gli organizzatori.

Una struttura da rilanciare

La storia dell’Ippodromo La Favorita è stata segnata da luci e ombre: dall’interdittiva antimafia del 2017 che estromise la Ires alla nuova gestione affidata nel 2020 alla Sipet srl.

«Ora stiamo cercando di dare vita alla struttura con una cittadella dello sport», spiega l’avvocato Giancarlo Greco, legale della società.

Un percorso di rilancio che passa anche da eventi di portata nazionale come questo, destinato a segnare l’estate palermitana.