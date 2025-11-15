Repubblica: “Inzaghi vara un Palermo nuovo”

Nel suo approfondimento pubblicato da Repubblica Palermo, Valerio Tripi racconta come Pippo Inzaghi stia studiando un Palermo più concreto ed efficace. Le tre sconfitte in quattro partite, che hanno allontanato i rosanero dalle zone alte della classifica, hanno imposto una riflessione profonda. Qualcosa è già cambiato rispetto alle prime uscite stagionali, ma la ripresa del campionato sul campo della Virtus Entella — reduce dal successo per 3-2 in amichevole contro il Milan di Massimiliano Allegri — obbligherà l’allenatore a intervenire sulla fase offensiva a causa della squalifica di Filippo Ranocchia.

Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, nelle ultime ore stanno crescendo le quotazioni di Aljosa Vasic. Il serbo ha abbinato ad allenamenti ad alta intensità anche spezzoni di partita convincenti, risultando l’unica nota positiva della trasferta di Castellammare. La sua capacità di puntare l’uomo potrebbe essere la carta giusta per aumentare la pericolosità offensiva dei rosanero.

Le opzioni a centrocampo: Vasic o Palumbo in regia

Vasic troverebbe spazio nel 3-5-2 adottato da Inzaghi nelle ultime gare, non nel ruolo di Ranocchia — mezzala con compiti difensivi — ma in quello di Antonio Palumbo, con libertà di inserimento e funzioni di raccordo con le punte.

L’altra idea dell’allenatore, evidenziata da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, è proprio quella di utilizzare Palumbo nel cuore della costruzione del gioco: prendere palla, leggere le fasi della partita e gestire l’avvio dell’azione.

Un assetto che, però, rischierebbe di lasciare Jacopo Segre quasi unico riferimento di equilibrio, con il solo Alexis Blin disponibile come alternativa di copertura.

Le incognite: Gomes e Gyasi

A complicare le valutazioni ci sono i tempi di recupero di Claudio Gomes ed Emanuel Gyasi.

Gomes prosegue il percorso di fisioterapia dopo la lussazione alla spalla subita contro il Pescara, mentre Gyasi dovrebbe essere vicino al rientro dopo un mese dallo stiramento al polpaccio.

Samuel Giovane, ricorda ancora Repubblica Palermo, ha caratteristiche più offensive e non garantisce gli stessi equilibri.

Inzaghi, nelle tre partite in cui Ranocchia è mancato per infortunio, ha già sperimentato soluzioni differenti:

Cesena: Segre e Gomes, con Palumbo e Le Douaron dietro Pohjanpalo;

Venezia: Segre, Giovane e Blin contemporaneamente;

Spezia: Blin e Gomes, con Palumbo e Le Douaron alle spalle dell’attaccante finlandese.

Difesa confermata, ballottaggio in attacco

Secondo l’analisi di Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Inzaghi sembra avere le idee più chiare sulla linea difensiva: conferma per il ritrovato Bereszynski, insieme a Bani — rientrato in condizione — e Ceccaroni.

Davanti, invece, il partner di Pohjanpalo sarà ancora oggetto di ballottaggio tra Brunori e Le Douaron.