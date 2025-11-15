Il Secolo: “Entella, test da applausi: 3-2 al Milan. Ora testa al Palermo”

Nell’articolo pubblicato da Il Secolo XIX – Il Secolo di Genova, Domenico Marchigiani racconta il pomeriggio positivo della Virtus Entella, capace di battere 3-2 il Milan in amichevole sul campo di Solbiate Arno. Un risultato che, pur non essendo l’aspetto più importante in un test, i biancocelesti hanno accolto come una preziosa iniezione di fiducia.

Come sottolineato da Domenico Marchigiani sulle pagine de Il Secolo XIX, l’Entella ha mostrato identità, compattezza e una chiara fisionomia di squadra, qualità che prescindono dai singoli interpreti. Merito del lavoro quotidiano dello staff tecnico guidato da Andrea Chiappella.

Il test contro il Milan

La sgambata contro i rossoneri, giocata ieri mattina allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, è servita a entrambi gli allenatori per distribuire minuti, valutare la condizione di chi rientrava dagli infortuni e gestire le energie.

Per Allegri, l’obiettivo era mettere minutaggio nelle gambe di Pulisic e Ashari. Chiappella, invece, ha testato l’autonomia fisica di Bernat Guiu, rientrato sabato scorso a Reggio Emilia dopo la frattura alla clavicola. Il catalano ha giocato 70 minuti, fornendo buoni segnali.

Come ricostruito da Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX, l’Entella è partita con Del Frate in porta; linea a tre formata da Bottaro, Moretti e Portanova; a centrocampo Boccadamo, Nichetti, Karic, Lipani e Guiu; in avanti Ankeye e Russo.

La posizione di Guiu, schierato esterno con grande libertà, lo ha reso spesso terzo attaccante al fianco della coppia Ankeye–Russo.

Il Milan è passato in vantaggio dopo un errore in uscita di Nichetti, con Pulisic che ha battuto Del Frate con un sinistro rasoterra tra le gambe del portiere. La reazione dell’Entella non si è fatta attendere: Russo ha pressato un difensore, ha recuperato palla e ha servito Ankeye per l’1-1.

Rotazioni, giovani e la vittoria finale

Pur lasciando a riposo diversi titolari — Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti, Di Mario e Benali — l’Entella ha mantenuto ordine e personalità.

Ad inizio ripresa, il giovane Borsani ha siglato il 2-1 in contropiede. Il 2-2 è nato da un destro in corsa di Boccadamo dopo un rapido scambio con Russo, autore dell’assist. Nel finale è arrivato anche il gol-vittoria: una ripartenza fulminea avviata da Fumagalli, rifinita da Portanova e conclusa da Debenedetti con un diagonale mancino.

Un successo prestigioso che chiude la settimana di lavoro dei liguri prima di due giorni di riposo.

Ora parte l’avvicinamento al Palermo

Come evidenziato da Il Secolo XIX e da Domenico Marchigiani, da lunedì l’Entella inizierà la preparazione alla sfida di Chiavari contro il Palermo, in programma sabato alle 15.

Non hanno preso parte alla trasferta di Solbiate Arno il lungodegente Del Lungo, il portiere Simone Colombi e l’esterno Francesco Mezzoni, tutti fermati solo a scopo precauzionale. La loro presenza contro i rosanero non è in dubbio.

Il Palermo, reduce dalla sconfitta di Castellammare — la terza nelle ultime cinque — arriverà al “Sannazzaro” ferito nell’orgoglio ma considerato da Marchigiani «una signora squadra destinata a un ruolo di primo piano».

Da inizio settimana partirà la prevendita: l’obiettivo è riempire le poltroncine dello stadio per una gara ad altissimo coefficiente di difficoltà.