Jeremy Le Douaron chiude il ritiro con un post social: «Fine del ritiro» e i tifosi del Palermo lo spingono: «È il tuo anno!»

Jeremy Le Douaron ha salutato la fine del ritiro estivo del Palermo con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale. L’attaccante francese, arrivato in Sicilia lo scorso anno, ha pubblicato una foto in cui lo si vede impegnato in campo con la nuova maglia rosanero, accompagnata dalla semplice frase: «Fine del ritiro».

Lo scatto, realizzato durante una delle sedute di allenamento a Châtillon, ha raccolto subito decine di commenti da parte dei tifosi del Palermo, che hanno espresso grande sostegno nei confronti del numero 22. «Dai Jeremy», «Crediamo in te», «È il tuo anno» sono solo alcuni dei messaggi lasciati sotto il post, a testimonianza della fiducia che l’ambiente rosanero continua a riporre nel centravanti francese.

Dopo un primo anno di ambientamento, Le Douaron è pronto a prendersi un ruolo centrale nell’attacco di Pippo Inzaghi per la stagione 2025/2026. Ora qualche giorno di pausa, poi la ripresa degli allenamenti a Palermo. L’obiettivo è chiaro: farsi trovare pronto per un campionato da protagonista.