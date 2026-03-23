Italia, tegola Chiesa: fuori dai playoff, dentro Cambiaghi

Nuovo problema per Gattuso in vista dei playoff Mondiali: Federico Chiesa non sarà a disposizione. L’esterno offensivo, inizialmente inserito nella lista dei convocati, è stato costretto a dare forfait, privando l’Italia di una delle sue armi più importanti in fase offensiva.

Una perdita significativa per il ct, che dovrà rinunciare a un giocatore capace di accendere la partita in qualsiasi momento, soprattutto in sfide da dentro o fuori dove gli episodi possono fare la differenza.





La risposta è stata immediata: al posto di Chiesa entra Nicolò Cambiaghi. L’attaccante del Bologna arriva in Nazionale nel momento migliore della sua stagione, reduce da prestazioni convincenti e soprattutto da un gol pesante in Europa che ha certificato il suo ottimo stato di forma.

Gattuso sceglie quindi di puntare su freschezza ed entusiasmo, inserendo un profilo in crescita in un gruppo che sta facendo i conti con diversi problemi fisici. Restano infatti da valutare anche le condizioni di altri elementi offensivi, in un quadro che obbliga il ct a continui aggiustamenti.

Cambiaghi rappresenta una soluzione alternativa, ma anche una possibile sorpresa: velocità, imprevedibilità e fiducia sono le sue carte migliori per provare a ritagliarsi uno spazio importante.

L’Italia, nonostante le difficoltà, continua a prepararsi alla sfida decisiva con un obiettivo chiaro: superare l’emergenza e conquistare il pass per il Mondiale.