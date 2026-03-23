Padova, scelto Breda: accordo fino a giugno per inseguire la salvezza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
breda salernitana

Il Padova prova a rialzarsi affidandosi all’esperienza. Dopo l’esonero di Andreoletti, il club veneto ha vissuto ore complesse nella scelta del nuovo allenatore, tra trattative avanzate e riflessioni interne. Come riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, la pista principale era inizialmente quella che portava a Pagliuca, tecnico ancora sotto contratto con l’Empoli, ma senza che si arrivasse alla definizione degli accordi.

Secondo quanto evidenziato da Alfredo Pedullà, la società ha quindi virato con decisione su Roberto Breda, profilo valutato con crescente convinzione nelle ultime ore. Una scelta confermata anche dalla Gazzetta dello Sport, che già in mattinata indicava Breda come unico candidato concreto, escludendo altri nomi mai realmente contattati, come ad esempio Semplici.


Sempre Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha poi aggiornato la situazione con gli sviluppi decisivi: pochi minuti fa è stato raggiunto l’accordo totale e definitivo tra le parti. Un’intesa che, come sottolineato ancora da Alfredo Pedullà, legherà Breda al Padova fino al termine della stagione.

Ora la missione è chiara: conquistare la salvezza nelle ultime sei giornate di campionato. Il futuro del tecnico sarà infatti strettamente legato al raggiungimento dell’obiettivo, in un finale di stagione che si preannuncia ad alta tensione per il club biancoscudato.

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