Spezia, svolta in panchina: Donadoni verso l’addio, pronto il ritorno di D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
d'angelo spezia

Ribaltone in vista in casa Spezia, nel solco di un weekend turbolento per diverse panchine di Serie B. Dopo il cambio già avviato dal Padova, anche il club ligure è pronto a cambiare guida tecnica. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, la società attende l’ok definitivo della proprietà americana per formalizzare l’esonero di Roberto Donadoni e richiamare Luca D’Angelo.

Secondo quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, la decisione è maturata dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro la Juve Stabia, risultato che ha lasciato lo Spezia al penultimo posto in classifica, a quattro lunghezze dalla zona salvezza. Una situazione complicata, aggravata da un rendimento recente insufficiente: un solo punto nelle ultime tre partite per Donadoni.


Sempre Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, sottolinea come l’esperienza dell’allenatore bergamasco sia ormai ai titoli di coda dopo circa quattro mesi e mezzo sulla panchina bianconera. Una parentesi breve, segnata da risultati deludenti e da una classifica sempre più preoccupante.

Al suo posto, evidenzia ancora Gianluca Di Marzio, tornerà Luca D’Angelo, già alla guida dello Spezia fino allo scorso novembre prima dell’esonero. Il tecnico pescarese conosce bene l’ambiente e avrà il compito di compiere un vero e proprio miracolo sportivo: evitare la retrocessione con sole sei giornate ancora da disputare.

Il precedente recente rappresenta però un segnale incoraggiante. Come ricorda Gianluca Di Marzio, nella scorsa stagione D’Angelo aveva portato lo Spezia a un passo dalla Serie A, fermandosi soltanto in finale playoff. Ora, invece, la missione è completamente diversa: salvare la categoria.

Il calendario non lascia margini di errore. Le prossime due sfide saranno decisive: trasferta sul campo della Carrarese e, subito dopo, scontro diretto in casa contro il Mantova. Due partite che diranno molto sul destino dello Spezia e sulla riuscita del nuovo corso tecnico.

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