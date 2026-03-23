Italia, Buffon carica gli azzurri: «Ora è il momento del verdetto»

Clima di tensione ma anche di attesa in casa Italia, a pochi giorni dalla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord. A fare il punto è stato Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurro, intervenuto a “La Domenica Sportiva” per analizzare il momento della squadra di Gattuso, chiamata a trasformare la pressione in risultato.

Buffon ha subito sottolineato il peso della sfida imminente, evidenziando il lungo percorso che ha accompagnato la Nazionale fino a questo snodo decisivo. «Adesso è il momento del verdetto. Questi 120 giorni sono stati uno stillicidio ma sono serviti anche per portare qualcosa in più, uno spirito profondo e d’intesa che servirà».





L’ex portiere ha poi affrontato il tema del rapporto con l’ambiente, ammettendo il clima di scetticismo che circonda gli azzurri, ma mostrando fiducia nella risposta del pubblico. «È vero, avvertiamo lo scetticismo della gente. Ma sono convinto che anche i criticoni al fischio di inizio tiferanno per l’Italia».

Un passaggio chiave riguarda proprio la necessità di riconquistare la fiducia attraverso il campo. «E poi in questo momento serve prima di tutto da noi un messaggio per far cambiare loro idea», ha spiegato Buffon, indicando nella prestazione la strada per invertire la percezione esterna.

Spazio anche al tema della pressione, inevitabile in una gara da dentro o fuori. «Sono tutti ragazzi molto solidi abituati a gestire ogni genere di pressione. La magia che riesce a regalare la Nazionale italiana va al di là delle difficoltà contingenti», ha aggiunto il capo delegazione, mostrando piena fiducia nella tenuta mentale del gruppo.

Infine, un richiamo alla massima concentrazione sull’avversario: «Dobbiamo avere rispetto dell’Irlanda del Nord, credo altresì che il 100% della nostra squadra basti per arrivare in finale. I giocatori devono essere consapevoli delle loro qualità».

Buffon ha poi allargato lo sguardo al movimento sportivo italiano, invitando il calcio a prendere esempio dagli altri sport: «Devono fungere da sprone anche per il calcio, tornare ai massimi livelli deve essere il nostro obiettivo».

L’Italia si prepara così a una sfida cruciale, tra pressione e consapevolezza, con la convinzione di potersi giocare tutto fino in fondo.