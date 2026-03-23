Italia, Buffon carica gli azzurri: «Ora è il momento del verdetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
gigi-buffon-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gigi Buffon/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Clima di tensione ma anche di attesa in casa Italia, a pochi giorni dalla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord. A fare il punto è stato Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurro, intervenuto a “La Domenica Sportiva” per analizzare il momento della squadra di Gattuso, chiamata a trasformare la pressione in risultato.

Buffon ha subito sottolineato il peso della sfida imminente, evidenziando il lungo percorso che ha accompagnato la Nazionale fino a questo snodo decisivo. «Adesso è il momento del verdetto. Questi 120 giorni sono stati uno stillicidio ma sono serviti anche per portare qualcosa in più, uno spirito profondo e d’intesa che servirà».


L’ex portiere ha poi affrontato il tema del rapporto con l’ambiente, ammettendo il clima di scetticismo che circonda gli azzurri, ma mostrando fiducia nella risposta del pubblico. «È vero, avvertiamo lo scetticismo della gente. Ma sono convinto che anche i criticoni al fischio di inizio tiferanno per l’Italia».

Un passaggio chiave riguarda proprio la necessità di riconquistare la fiducia attraverso il campo. «E poi in questo momento serve prima di tutto da noi un messaggio per far cambiare loro idea», ha spiegato Buffon, indicando nella prestazione la strada per invertire la percezione esterna.

Spazio anche al tema della pressione, inevitabile in una gara da dentro o fuori. «Sono tutti ragazzi molto solidi abituati a gestire ogni genere di pressione. La magia che riesce a regalare la Nazionale italiana va al di là delle difficoltà contingenti», ha aggiunto il capo delegazione, mostrando piena fiducia nella tenuta mentale del gruppo.

Infine, un richiamo alla massima concentrazione sull’avversario: «Dobbiamo avere rispetto dell’Irlanda del Nord, credo altresì che il 100% della nostra squadra basti per arrivare in finale. I giocatori devono essere consapevoli delle loro qualità».

Buffon ha poi allargato lo sguardo al movimento sportivo italiano, invitando il calcio a prendere esempio dagli altri sport: «Devono fungere da sprone anche per il calcio, tornare ai massimi livelli deve essere il nostro obiettivo».

L’Italia si prepara così a una sfida cruciale, tra pressione e consapevolezza, con la convinzione di potersi giocare tutto fino in fondo.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-23 140249

Volta: «Palermo protagonista, con Inzaghi tutto è possibile anche ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Chiesa

Italia, tegola Chiesa: fuori dai playoff, dentro Cambiaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Screenshot 2026-03-23 073305

Palermo, Joronen e Pohjanpalo tra Asia e nazionale: tappa a Hong Kong prima delle sfide con la Finlandia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Screenshot 2026-03-23 074247

Gazzetta dello Sport: “Italia, risolvi i tuoi rebus”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
palermo manchester city (153) pastore

Pastore: «Palermo nel cuore, con Inzaghi può salire. E io ad aprile torno»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
palermo empoli 3-2 (58) bani

Giornale di Sicilia: “Muro in difesa e goleador, Bani è il salvavita del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (47)

Palermo, distacco e calendario. La A passa da un’impresa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
c7ea28f384

Corriere dello Sport: “Bastoni e Mancini in dubbio per l’Irlanda”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
palermo sudtirol3-0 (7) segre palumbo inzaghi

Corriere dello Sport: “Pippo pronto a braccare Frosinone e Monza. Palermo in gioco sino alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Mancini

Italia, problema al polpaccio per Mancini: Playoff a rischio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 200855

Palermo, messaggio al Manchester City dopo la vittoria della Carabao Cup: “Congratulazioni ragazzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
castori

Sudtirol, Castori non ha dubbi: «Il Palermo è dietro ma ha i mezzi per rientrare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-23 140249

Volta: «Palermo protagonista, con Inzaghi tutto è possibile anche ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
gigi-buffon-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Italia, Buffon carica gli azzurri: «Ora è il momento del verdetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
d'angelo spezia

Spezia, svolta in panchina: Donadoni verso l’addio, pronto il ritorno di D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
breda salernitana

Padova, scelto Breda: accordo fino a giugno per inseguire la salvezza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Chiesa

Italia, tegola Chiesa: fuori dai playoff, dentro Cambiaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026