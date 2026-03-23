Volta: «Palermo protagonista, con Inzaghi tutto è possibile anche ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
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Il Palermo continua la sua corsa verso la Serie A tra ambizioni e ostacoli, ma resta una delle squadre più attrezzate della categoria. Alessandro Grandesso non c’entra qui: è infatti PianetaSerieB a raccogliere il punto di vista di Massimo Volta, ex difensore con una lunga esperienza in cadetteria, intervistato proprio da PianetaSerieB. Un’analisi lucida quella di Volta, che PianetaSerieB riporta evidenziando il valore del lavoro di Inzaghi e le prospettive dei rosanero.

«Mister Inzaghi per me è stato l’allenatore più vincente, con la mentalità più vincente che abbia mai avuto e lo dimostra la sua carriera da giocatore e da allenatore. A Benevento avevamo l’acquolina in bocca quando arrivò».


Parole significative, riportate da PianetaSerieB, che confermano l’impatto dell’attuale tecnico rosanero. Secondo quanto evidenziato da PianetaSerieB, il percorso del Palermo resta comunque positivo, nonostante qualche passaggio a vuoto come quello di Monza.

«Palermo è una piazza esigente e la pressione era tanta per Inzaghi: credo stia facendo un campionato ottimo dopo due anni di difficoltà e cambi di allenatori. Ci aveva abituato bene e il campionato del Palermo è ottimo. Non è detta l’ultima parole ma quest’anno ha incontrato altre 3 squadre all’altezza».

Un giudizio che rafforza la percezione di una squadra competitiva, come sottolinea ancora PianetaSerieB nell’intervista a Volta. Il tema centrale resta quello della promozione: diretta o attraverso i playoff.

«Il percorso ci sta, tutto può succedere per la promozione diretta e se non fosse così ai playoff sarà protagonista. Io ne ho vinti due di playoff ed è vero che le carte si mischiano, è un campionato a parte: le differenze si azzerano».

Un concetto chiave, ribadito da PianetaSerieB: nei playoff tutto può cambiare. L’esperienza di Volta lo conferma, e il Palermo, con la guida di Inzaghi, ha tutte le carte per giocarsela fino in fondo.

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