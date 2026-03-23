Palermo, Joronen e Pohjanpalo tra Asia e nazionale: tappa a Hong Kong prima delle sfide con la Finlandia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
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Scatto social dall’Asia per Joronen e Pohjanpalo. I due rosanero, convocati dalla Finlandia, hanno condiviso un momento del loro viaggio con una tappa a Hong Kong, prima di raggiungere la Nuova Zelanda per gli impegni internazionali.

Un’immagine che racconta il lato più leggero della sosta, tra sorrisi e relax, mentre la nazionale finlandese si prepara alle due amichevoli delle FIFA Series 2026, entrambe in programma ad Auckland:


Nuova Zelanda-Finlandia (27.03.26, Auckland)
Capo Verde-Finlandia (30.03.26, Auckland)

Nel frattempo, il Palermo conta tre giocatori impegnati con le rispettive nazionali: oltre a Joronen e Pohjanpalo, anche Bereszynski è stato convocato dalla Polonia.

Per il resto del gruppo, Inzaghi ha concesso qualche giorno di riposo dopo la vittoria di Padova. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida contro l’Avellino al Barbera.

Una gara fondamentale per continuare a inseguire il sogno promozione in Serie A.

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