Inzaghi: «Contro il Cesena servirà il miglior Palermo. Mi fido molto dei miei ragazzi»

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha presentato ai microfoni ufficiali del club la sfida di domani sul campo del Cesena.

«È una partita bella, tosta. Andiamo su un campo complicato, ma siamo consapevoli delle nostre forze. Non mi sorprende vedere il Cesena in quella posizione: hanno costruito una squadra intelligente e hanno un ottimo allenatore, sicuramente tra i migliori per la categoria», ha dichiarato il tecnico rosanero.

Palermo e Cesena si presentano con dieci punti in classifica, in un confronto diretto che promette scintille. «In Serie B sono tutte partite difficili – ha aggiunto Inzaghi – noi dobbiamo andare convinti delle nostre forze. Veniamo da due vittorie e dobbiamo dare continuità. Per vincere servirà il miglior Palermo possibile, ma mi fido molto di questi ragazzi».

Il tecnico ha parlato anche del tour de force che attende i rosanero: «Avremo due partite ravvicinate, cambierò e ci sarà spazio per tutti, ma pensiamo una partita alla volta. Adesso l’obiettivo è Cesena».

Sulle condizioni degli indisponibili, Inzaghi ha confermato: «Purtroppo Ranocchia l’abbiamo perso, speriamo di recuperarlo presto. Ma la rosa è pronta a sopperire a qualsiasi assenza».

Spazio anche ai giovani, protagonisti contro l’Udinese in Coppa Italia: «Molto bella la loro risposta. Veroli, Peda e Giovane sono ormai una garanzia per la Serie B, ma sono molto soddisfatto anche di Corona e Vasic. Hanno fatto una grandissima partita contro giocatori di alta Serie A».

Infine, un pensiero ai tifosi: «Anche a Udine sembrava di giocare in casa. A Cesena sarà lo stesso, il sostegno dei tifosi è un’arma in più. Noi dobbiamo fare sempre il massimo: se questo Palermo esprime tutto il suo potenziale, i problemi saranno per gli altri».