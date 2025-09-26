Venezia, Stroppa: «Contro lo Spezia servirà attenzione. Duncan out, Bohinen in ritardo di condizione»

Alla vigilia della sfida di campionato contro lo Spezia, valida per la 5ª giornata di Serie B, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha presentato il match ai canali ufficiali del club.

«Cercheremo di affrontare lo Spezia con lo spirito dell’ultima partita di Coppa Italia, limando gli errori nelle due fasi e cercando di fare al meglio quello che stiamo provando in allenamento. Affrontiamo una squadra forte, che sta vivendo un periodo di assestamento ma che è allenata da un grande mister e con giocatori importanti. È una squadra fisica, ben strutturata e che sa giocare in verticale, dovremo stare molto attenti sia in fase difensiva che in fase offensiva», ha dichiarato Stroppa.

Il tecnico è tornato anche sul passaggio del turno in Coppa Italia dopo la vittoria contro l’Hellas Verona: «Se il successo porterà entusiasmo lo sapremo solo domani. In allenamento vedo una squadra che spinge al massimo e che cerca di migliorare il palleggio e la fluidità di gioco. Vincere aiuta a cementare il gruppo, ma siamo ancora in fase di costruzione».

Capitolo rosa e indisponibili: «I ragazzi stanno bene, mercoledì contro il Verona hanno mostrato identità e personalità. Bohinen è un po’ in ritardo di condizione, dovremo essere bravi a inserirlo gradualmente. Duncan all’inizio aveva faticato, poi si è inserito bene, ma domani non ci sarà. Out anche Conde e Franjic, anche se per quest’ultimo la situazione è meno grave rispetto a qualche giorno fa. Pietrelli sta crescendo, ha qualità eccellenti e deve trovare continuità».